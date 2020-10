Le ministère de la Santé a demandé à enquêter “jusqu’aux dernières conséquences” du fait que le décès par covid-19 n’a pas été signalé

Le transfert en Argentine du corps embaumé d’un homme d’affaires décédé aux États-Unis des suites d’un coronavirus a conduit à la présentation d’une affaire en justice car on pense que la famille a évité d’informer les autorités sur les causes du décès.

Des sources du ministère de la Santé et du ministère des Affaires étrangères ont confirmé la demande d’enquête judiciaire, tandis que la famille de l’homme d’affaires Elías Masri, 91 ans, a déclaré dans un communiqué que le rapatriement du corps, sur un vol Aerolineas Argentinas, avait été effectué “en respectant protocoles internationaux actuels »en raison de la pandémie.

Le cadavre embaumé de Masri est arrivé samedi à Ezeiza, sur un vol organisé par le ministère des Affaires étrangères pour rapatrier les Argentins bloqués aux États-Unis.. Le corps est arrivé dans la soute de l’avion, dans un tiroir scellé, et maintenant il a été demandé qu’une enquête soit faite pour savoir comment ce transfert était autorisé. Tout indiquerait que la documentation présentée pour permettre l’envoi du cercueil n’incluait pas les causes du décès.

Le ministère de la Santé du ministère dirigé par Ginés González García a fait la présentation judiciaire et demandé que l’affaire fasse l’objet d’une enquête “jusqu’aux dernières conséquences” pour établir si la figure criminelle du crime de propagation d’une «maladie dangereuse et contagieuse pour les personnes» est configurée. La plainte a été réglée par le juge fédéral de Lomas de Zamora, compétent à l’aéroport d’Ezeiza.

Ce qui est demandé, c’est qu’il soit établi qui était responsable du transfert effectué sans que les autorités aient connaissance des raisons du décès de Masri, qui était basé aux États-Unis, l’un des pays avec le taux le plus élevé d’infections et décès à la suite de la pandémie causée par la covid-19. Ce que On soupçonne que la famille de l’homme d’affaires a caché la cause du décès pour rendre possible le dernier testament du défunt, s’il était enterré en Argentine..

Masri était un avocat, diplômé de l’Universidad Nacional del Litoral, propriétaire d’une société immobilière fondée dans les années 1950. En 1988, pendant l’hyperinflation, alors qu’il voyait les bénéfices de son entreprise en péril, Masri décida de tout lever et de s’installer aux États-Unis, où il dirigea la chaîne commerciale Falcon Properties Inc.

L’homme d’affaires, qui vivait à New York, est décédé du coronavirus le 7 avril Et depuis, ses proches en Argentine ont mené une série de procédures pour rapatrier son corps embaumé.

Sur la face principale du certificat de décès délivré dans le pays du nord, il était seulement mentionné que le décès était dû à des «causes naturelles», mais au revers, il était précisé qu’il était dû à la contagion du covid-19. On pense qu’il y a eu une manœuvre pour empêcher les autorités en charge du vol des compagnies aériennes de vérifier la véritable cause du décès. Elías Masri est mort d’un “collapsus respiratoire” causé par le virus.

La famille a tenté, en vain, de transférer le corps sur un vol privé, c’est pourquoi ils ont ensuite cherché un moyen de le rendre sur le vol des compagnies aériennes. arrivée à Ezeiza samedi dernier, où la manœuvre effectuée a été vérifiée, ce qui a conduit à la présentation judiciaire promue par le ministère de la Santé de la Nation.

Le raisonnement est que “en raison de réglementations internationales strictes, Aerolineas Argentinas ne peut en aucun cas transporter un corps pouvant transmettre des maladies infectieuses et contagieuses et pour cette raison, ce transfert n’aurait jamais dû être effectué”. Après la publication de la nouvelle, la famille d’Elías Masri a soutenu par une déclaration, via les réseaux sociaux, que pour le rapatriement de la dépouille «à tout moment, les documents et informations demandés par les responsables de la agences et entreprises impliquées “dans le traitement du transfert. Ils ont assuré qu ‘”à aucun moment les informations n’ont été falsifiées” sur la cause du décès.

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn