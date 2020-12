15 minutes. Selon le New York Times, des pirates agissant au nom d’un gouvernement étranger, probablement des pirates informatiques russes, ont piraté les systèmes informatiques de diverses agences gouvernementales aux États-Unis, y compris les départements du Trésor et du Commerce.

Selon le journal, les hackers russes agissaient presque certainement au nom d’une agence de renseignement russe.

L’incident a été classé comme l’une des attaques les plus importantes et les plus sophistiquées contre les systèmes d’information fédéraux au cours des cinq dernières années.

Préoccupation

Bien que l’administration du président américain Donald Trump ait suggéré à plusieurs reprises – le journal rappelle – que le gouvernement était préoccupé par l’intervention de la Russie dans les élections de 2020, les principales agences travaillant pour l’administration, et non liées aux élections, ils ont été piratés ces dernières semaines.

Un responsable du gouvernement a déclaré qu’il était trop tôt pour évaluer les dégâts causés par les attaques. et combien de matériel a été perdu.

Cependant, plusieurs responsables ont déclaré que les attaques avaient commencé au printemps. Cela signifie qu’ils n’ont pas été détectés pendant les mois de la pandémie et des élections.

«Le gouvernement des États-Unis est au courant de ces rapports et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour identifier et remédier à tout problème potentiel lié à cette situation», a déclaré John Ullyot, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, dans un communiqué.

Agences concernées

Le Département du commerce a reconnu que l’une de ses agences était touchée, mais n’a pas indiqué laquelle.

Cependant, le journal affirme qu’il aurait pu s’agir de l’Administration nationale des télécommunications et de l’information. Il est chargé d’établir des normes et de décider de bloquer les importations et les exportations de technologies considérées comme un risque pour la sécurité nationale.

Quant à l’attaque contre le département du Trésor, les motifs sont, selon les sources, moins clairs.

La nouvelle du piratage est survenue moins d’une semaine après que l’Agence de sécurité nationale, chargée de défendre les systèmes de sécurité nationale américains, a émis un avertissement selon lequel «des acteurs parrainés par l’État russe» exploitaient les failles des systèmes. ordinateur utilisé par le gouvernement fédéral.

Le Kremlin nie les liens avec le piratage

De son côté, le Kremlin a assuré ce lundi qu’il “n’a rien à voir” avec le piratage des systèmes informatiques de diverses agences gouvernementales américaines.

“Une fois de plus, je peux nier ces déclarations, ces accusations”, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Il a fait valoir qu ‘”il n’est pas nécessaire de blâmer les Russes si sans fondement pour tout” si les États-Unis ont subi des attaques pendant des mois et ne peuvent rien faire contre eux.