Les États-Unis commencent à réduire leur présence en Allemagne et le feront en retirant 12 000 soldats de là-bas. Ce ne seront pas les seuls retraits qu’elle effectue, puisqu’elle retirera également des unités de Belgique et d’Italie, selon ce que le Secrétaire à la défense Mark T.Esper.

“Je suis sûr que l’alliance sera meilleure et plus forte”, a déclaré le secrétaire à la Défense lors d’une conférence de presse. “Nous pouvons déjà voir quelques mouvements dans quelques semaines.”

La décision prise par le Pentagone de réduire les troupes américaines en Allemagne de 36 000 à 24 000 est conforme à l’idée de Trump de «l’Amérique d’abord» et à sa promesse de ramener les troupes qui y ont participé. dans différentes guerres après l’attaque du 11 septembre 2001.

L'importance pour les alliés européens d'assumer le fardeau de leur propre protection a également été notée. Et l'Allemagne a été distinguée pour ne pas avoir respecté son engagement d'allouer 2% de son PIB à la défense. La décision annoncée surprend tant les responsables allemands que les responsables militaires américains qui, selon le New York Times, «ont longtemps vu la présence américaine en Allemagne comme la pierre angulaire de l'engagement américain envers l'OTAN. En fait, The Associated press a rapporté début juillet que quatre États allemands avaient envoyé des lettres à plus d'une douzaine de législateurs américains pour les inciter à changer d'avis.

Réduire la présence militaire américaine en Allemagne coûtera plusieurs millions de dollars.

Mais tout le monde ne rentrera pas à la maison. Quelque 5 600 soldats qui quitteront l’Allemagne se rendront dans d’autres parties de l’Europe, comme l’escouade de combat f-16, qui ira en Italie. Le quartier général du commandement militaire européen à Stuttgart déménagera à Mons, en Belgique.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit, puisqu’en 2012, sous l’administration Obama, deux brigades de combat se sont retirées d’Allemagne.

