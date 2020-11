NAIROBI, Kenya (AP) – Les gens ont continué à fuir vendredi la capitale assiégée de la région du Tigray, dans le nord de l’Éthiopie, craignant un assaut imminent après que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l’armée avait reçu le ordre d’avancer pour la «phase finale» d’une offensive qui cherche à arrêter les dirigeants régionaux.

Selon les rapports, les conflits ont continué à faire rage dans les environs de Mekele, une ville densément peuplée d’un demi-million d’habitants qui ont été avertis par le gouvernement fédéral qu’il n’y aurait «aucune pitié» s’ils ne s’éloignaient pas de leurs dirigeants à temps. Abiy a dit jeudi aux habitants de rester chez eux et de désarmer tandis que l’armée, avec des chars, recevait l’ordre d’entrer. Son gouvernement s’est engagé à protéger les civils.

La nourriture et les autres fournitures s’épuisent au Tigray, où vivent 6 millions de personnes. L’ONU continue de demander aux travailleurs humanitaires d’avoir un accès immédiat, neutre et impartial. Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’une “voie d’accès humanitaire” contrôlée par le ministère de la Paix serait ouverte, mais n’a pas donné plus de détails.

De plus, plusieurs crises se préparent. Les réfugiés érythréens sont en première ligne de tir alors que les combats ravagent des camps qui abritent près de 100 000 personnes dans le nord du pays. Et des réfugiés ont déclaré à l’Associated Press que les forces éthiopiennes étaient à la frontière avec le Soudan, empêchant les gens de quitter le pays. Le gouvernement éthiopien n’a fait aucun commentaire.

Plus de 40 000 réfugiés ont traversé la frontière dans une région reculée du Soudan où les communautés locales et les travailleurs humanitaires ont du mal à fournir nourriture, abri et soins. Près de la moitié des réfugiés sont des enfants. La propagation du COVID-19 n’est qu’une de vos préoccupations.

Les communications et les transports étant coupés, il est très difficile de vérifier les allégations concernant le conflit qui a éclaté le 4 novembre entre les forces éthiopiennes et le Front de libération populaire du Tigray, lourdement armé, qui contrôlait autrefois le gouvernement fédéral mais qui mis de côté sous le commandement d’Abiy. Les deux gouvernements considèrent l’autre comme illégal.

Des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées. Les combats menacent de déstabiliser l’Éthiopie, qui a été décrite comme la plaque tournante de la corne stratégique de l’Afrique, et d’éclabousser ses voisins.

Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix l’année dernière, a rejeté «l’ingérence» internationale. Son gouvernement a déclaré que les trois envoyés de haut niveau de l’Union africaine pour le conflit pouvaient rencontrer le président, mais pas les dirigeants du Tigré.

Fay Abuelgasim à Umm Rakouba, au Soudan, a contribué à ce rapport.