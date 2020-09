Malgré une vague de chaleur du week-end de la fête du Travail qui les enverrait normalement affluer vers la plage, des milliers d’étudiants de l’Université d’État de San Diego ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur en raison d’une épidémie de coronavirus.

Environ 2 600 étudiants vivent sur le campus parmi les 35 000 inscrits à l’université. L’ordre de verrouillage fait suite à un passage aux cours en ligne il y a quelques jours seulement. Jusqu’à présent, l’université a signalé 120 cas.

Prenant une ligne dure, la Northeastern University prévoit de renvoyer 11 étudiants de première année – et de ne pas rembourser leurs frais de scolarité – après avoir été retrouvés ensemble dans une chambre d’hôtel à Boston. Le rassemblement a violé les règles visant à empêcher la propagation du COVID-19. Ils faisaient partie des 800 étudiants séjournant dans des chambres pour deux personnes dans un Westin dans le cadre d’un programme d’études à l’étranger.

Une analyse USA TODAY des données de Johns Hopkins jusqu’à samedi soir montre qu’un État a établi des records pour les nouveaux cas: la Virginie occidentale. Trois États ont enregistré un nombre record de décès en une semaine: le Kentucky, le Missouri et le Dakota du Nord. Les records viennent au milieu des craintes que les fêtes du week-end de la fête du Travail puissent propager le virus.

Et le coronavirus fait craindre que les Américains noirs et latino-américains ne soient sous-dénombrés dans le cadre du recensement. Une analyse USA TODAY a révélé que dans 63% des secteurs de recensement, il y avait moins de réponses initiales que pour le dénombrement de 2010.

Quelques développements significatifs:

Les membres de neuf fraternités et sororités de l’Université du Wisconsin-Madison ont été invités à se mettre en quarantaine après que 38 étudiants aient été testés positifs au COVID-19.

La Northeastern University a licencié 11 étudiants de première année, sans remboursement, après avoir violé les protocoles COVID-19 de l’université.

Le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, a confirmé vendredi qu’il avait été testé pour COVID-19 et a déclaré qu’il continuerait à être testé «régulièrement».

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 6,2 millions de cas confirmés et plus de 188000 décès. Dans le monde, il y a 26 millions de cas et plus de 880 000 personnes sont décédées.

📰 Ce que nous lisons: Avez-vous besoin d’un test COVID-19 si vous prévoyez de voyager? C’est confu. C’est en partie parce que les États ont des points de vue différents sur les risques COVID-19, le rôle des tests et la nécessité de mettre en quarantaine.

Les piétons portent des masques lorsqu’ils traversent une rue au milieu de la pandémie de coronavirus à Santa Monica, en Californie. Une vague de chaleur a attiré des foules sur les plages de Californie alors que l’État était aux prises avec un pic d’infections à coronavirus et d’hospitalisations.

La pandémie a fait presser des speeders sur la pédale du métal

La pandémie de coronavirus a été un paradis pour les speeders.

Le nombre de speeders surpris à plus de 100 mph a doublé dans l’Iowa de janvier à août par rapport à une moyenne sur quatre ans, selon la patrouille routière de l’État.

La patrouille d’État de l’Iowa a enregistré une augmentation de 101% de janvier à août par rapport à la moyenne sur quatre ans des billets pour des vitesses supérieures à 100 mi / h, ainsi qu’une augmentation de 75% des billets pour des vitesses de 25 mi / h ou plus au-dessus de la limite de vitesse affichée.

En Californie, plus de 15 000 billets ont été émis de la mi-mars au 19 août pour des vitesses supérieures à 100 mph, soit plus du double de la même période il y a un an. Cela inclut un pic continu à partir de mai.

L’explication la plus probable est que les conducteurs profitent de routes plus ouvertes en raison de la pandémie, a déclaré l’officier Ian Hoey, porte-parole de la California Highway Patrol.

Dans l’Ohio, les soldats de l’État ont émis 2 200 contraventions depuis avril pour avoir conduit à plus de 100 km / h, soit une augmentation de 61% par rapport à la même période il y a un an. La vitesse maximale indiquée était de 147 mi / h dans la région de Cincinnati.

À la recherche de la solitude? Les terrains de camping restent occupés

Les campeurs à la recherche de solitude dans la nature ne la trouvent peut-être pas.

«Ce fut la saison de camping la plus chargée que nous ayons eue depuis près de 20 ans que je suis ici», a déclaré Shane Bertsch, superviseur de parc de district à la zone de loisirs Lewis and Clark près de Yankton, dans le Dakota du Sud.

La raison: «Je pense que cela vient de COVID. Les gens avaient juste hâte de sortir », a-t-il déclaré. Et pour la plupart, ils choisissent des destinations non loin de chez eux.

Les loisirs de plein air – camping, randonnée, vélo, navigation de plaisance, pêche, observation de la faune et plus encore – étaient une distanciation sociale avant que le nom ne fasse partie de la langue vernaculaire. Pourtant, ceux qui essaient de s’éloigner de tout cela chez Lewis et Clark doivent obéir aux directives de sécurité visant à apprivoiser la contagion, telles que les règles de distanciation sociale et les limites de groupe ne dépassant pas 10.

– Gary Garth

Le Royaume-Uni atteint le plus grand nombre quotidien de cas de COVID-19 depuis mai

La Grande-Bretagne a enregistré son plus grand nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus depuis mai, 2988 nouvelles infections ayant été annoncées dimanche.

Le Royaume-Uni voit le nombre d’infections augmenter après le verrouillage, comme d’autres pays européens. Mais jusqu’à présent, le nombre d’hospitalisations et de décès n’a pas montré d’augmentation correspondante. Deux nouveaux décès ont été signalés dimanche.

Le nombre de décès confirmés par coronavirus en Grande-Bretagne s’élève à 41 551, le plus élevé d’Europe.

L’aéroport installe des lampes UV pour tuer discrètement les virus sur les escaliers mécaniques

Les voyageurs passant par l’aéroport de Phoenix pourraient ne jamais le savoir, mais la technologie installée sur certains escaliers mécaniques les protège du coronavirus.

L’aéroport international de Phoenix Sky Harbor a ajouté sept stérilisateurs à lumière UV-C à certains escaliers mécaniques de pré-sécurité dans les terminaux 3 et 4, qui subissent le trafic piétonnier le plus lourd. La lumière ultraviolette est connue pour tuer jusqu’à 99,9% des bactéries, selon les responsables de Sky Harbor.

La lumière a été installée sous la main courante de l’escalator et n’est pas visible des voyageurs.

«Au fur et à mesure que la main courante bouge, c’est un assainissement continu de la main courante», a déclaré Gabriel Nevarez, directeur adjoint de l’aviation pour les installations et services.

– Katelyn Keenehan, République de l’Arizona

COVID-19, tension raciale faite pour un étrange Derby du Kentucky

À quoi ressemblait vraiment le Kentucky Derby de samedi sans les milliers de fans applaudissant leurs favoris?

Le consensus: un jour étrange.

L’humeur sombre a été attisée à la fois par la pandémie de coronavirus et par le calcul racial de la ville sur la fusillade de Breonna Taylor à Louisville et les plus de 100 jours de manifestations qui ont suivi.

Depuis un balcon au sommet de Churchill Downs, où l’on trouve généralement des juleps à la menthe grouillants, on pouvait voir une poignée de participants connectés aux propriétaires dans une direction, entourés d’acres de sièges vides.

Et dans l’autre sens, un Humvees de la Garde nationale attendait les manifestants protestant contre le Kentucky Derby comme symbole de l’inégalité à une époque de tumulte nationale à cause des fusillades de la police et de l’injustice raciale.

– Chris Kenning, Louisville Courier Journal

Harris dit que le port d’un masque devrait être une « norme », pas un mandat

Si le démocrate Joe Biden est élu président, attendez-vous à ce qu’un masque soit considéré comme une « norme », pas nécessairement un mandat, a déclaré dimanche le sénateur Kamala Harris, candidat à la vice-présidence.

Une norme ne serait pas considérée comme aussi forte qu’un mandat, bien que certaines villes du pays aient exigé le port de masques et émettent des citations à ceux qui ignorent l’ordre.

«Il ne s’agit pas de punition. Il ne s’agit pas de Big Brother. Il s’agit simplement de dire … ce qu’un leader dit en temps de crise», a déclaré Harris sur «L’état de la nation» de ..

Elle a reconnu que personne ne voulait porter de masque et espère que cela ne restera pas une question partisane même si les gouverneurs prennent des positions différentes sur la question. « Le COVID, le virus, se fiche peu de savoir pour qui vous avez voté lors des dernières élections ou pour qui vous prévoyez de voter aux prochaines élections », a déclaré le démocrate de Californie.

Les assureurs rechignent à proposer les polices nécessaires pour acheminer les marchandises aux détaillants

Comme si les détaillants n’avaient pas assez de mal à garder les magasins ouverts pendant la pandémie, beaucoup sont également confrontés à une nouvelle complication pour garder leurs étagères pleines.

Les fournisseurs ont maintenant du mal à obtenir ce qu’on appelle dans l’industrie une assurance-crédit, des polices qui paient les fabricants ou les distributeurs si un détaillant ne peut pas payer la marchandise commandée.

Les assureurs sont moins disposés à proposer les polices en raison de l’effet de la pandémie sur le secteur de la vente au détail, ce qui signifie que moins de magasins seront en mesure d’obtenir les produits à vendre. Les détaillants à grande surface, comme Best Buy ou Home Depot, sont bien mieux placés que les petits détaillants en matière d’assurance-crédit.

La question de l’assurance-crédit pourrait entraîner une crise de trésorerie pour les fabricants. Un fabricant de chaussettes familial basé à New York, Gold Medal International, en fait partie. « Si je ne peux pas expédier 12 millions de dollars de commandes, devinez quoi? J’ai un gros problème de liquidité. » a déclaré Paul Rotstein, président de la médaille d’or basée à New York pendant 30 ans.

Les étudiants de San Diego ont été condamnés à rester dans leurs dortoirs

L’Université d’État de San Diego a annoncé samedi une commande de maintien à domicile pour les étudiants vivant sur le campus après que le comté de San Diego ait annoncé 120 nouveaux cas de virus liés au campus.

Cette décision intervient quelques jours après que le SDSU a interrompu les cours en personne pendant un mois, mais a maintenu les logements sur le campus ouverts. L’université, la troisième plus grande de l’État, compte plus de 35000 étudiants, mais pas moins de 2600 étudiants vivent sur le campus depuis le début du semestre d’automne le 24 août.

Depuis le début du semestre, il y a eu 184 cas à l’université, selon le comté de San Diego.

Parmi les 10 comtés les plus peuplés de Californie, San Diego est le seul à avoir des cas de virus suffisamment bas pour répondre aux normes de l’État en matière de réouverture de théâtres, de musées et de gymnases et de reprise des repas à l’intérieur – le tout avec une capacité limitée pour assurer la distance physique. Mais vendredi, les responsables de la santé du comté ont mis en garde contre une augmentation des cas dans le comté qui ne pouvait pas être entièrement attribuée aux cas du SDSU.

La Northeastern University rejette les étudiants qui ont violé la politique COVID-19

La Northeastern University a licencié 11 étudiants de première année après avoir été découverts ensemble dans une chambre de l’hôtel Westin à Boston mercredi soir, en violation des protocoles universitaires et de santé publique qui interdisent les rassemblements bondés, a annoncé vendredi l’école. Ils ne recevront pas de remboursement sur leurs paiements pour le semestre.

Les étudiants faisaient partie d’une expérience d’études à l’étranger pour les étudiants de première année qui avait été modifiée en raison du COVID-19 et accueillait plutôt plus de 800 étudiants dans des chambres pour deux personnes au Westin, à moins d’un mile du campus. Le rassemblement a été découvert mercredi soir.

« La coopération et le respect des directives de santé publique sont absolument essentiels. Les personnes qui ne suivent pas les directives – y compris le port de masques, éviter les fêtes et autres rassemblements, pratiquer une distanciation saine, se laver les mains et se faire dépister – mettent tout le monde en danger. » Madeleine Estabrook, vice-chancelière principale pour les affaires étudiantes à Northeastern, a déclaré dans un communiqué.

Google donne aux employés des vacances supplémentaires au milieu d’une pandémie

Plusieurs mois après le début de la pandémie, Google fait du vendredi un jour férié rémunéré unique pour le « bien-être collectif » et encourage les employés à profiter d’un week-end de vacances de quatre jours, a confirmé la société.

Google a annoncé en juillet que les employés continueraient à travailler de chez eux jusqu’à l’été 2021.

La réponse au recensement dans les quartiers pauvres et minoritaires est minée par le coronavirus

Des milliers d’Américains noirs et latino-américains pourraient ne pas être dénombrés dans le recensement de la nation cette année en raison de la pandémie de coronavirus et d’autres perturbations qui ont découragé les ménages des quartiers pauvres et fortement minoritaires de remplir leurs formulaires.

Dans 63% des secteurs de recensement, moins de personnes ont fourni des réponses initiales cette année qu’en 2010, selon une analyse USA TODAY. Les taux de réponse ont chuté en particulier dans les secteurs avec des concentrations élevées de résidents noirs ou latinos, de grands pourcentages de familles éligibles aux prestations gouvernementales ou de faibles niveaux d’accès à Internet à large bande.

Les personnes de couleur et les familles pauvres sont sous-dénombrées à chaque recensement. Mais le COVID-19 a retardé la livraison des questionnaires du recensement pour les populations difficiles à atteindre pendant la quarantaine printanière et a retardé les opérations depuis lors pour atteindre les ménages qui n’ont pas répondu.

– Theresa Diffendal

7000 agents de santé dans le monde sont morts du COVID-19, selon une ONG

Au moins 7000 agents de santé dans le monde sont morts après avoir contracté le COVID-19, a déclaré jeudi l’organisation de défense des droits humains Amnesty International.

« Pour plus de sept mille personnes mourir en essayant de sauver les autres est une crise d’une ampleur stupéfiante. Chaque agent de santé a le droit d’être en sécurité au travail, et c’est un scandale que tant de personnes paient le prix ultime », Steve Cockburn , Responsable de la justice économique et sociale à Amnesty International, a déclaré dans un communiqué.

Au moins 1 320 agents de santé seraient décédés rien qu’au Mexique, le chiffre le plus élevé connu de tous les pays, a indiqué le groupe. Les États-Unis ont connu le deuxième plus grand nombre de décès d’agents de santé, a déclaré Amnesty International, avec plus de 1000 décès.

