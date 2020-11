ÉTUDIANTS – ALDOSIVI

El Tiburon et El Pincha se sont déjà vus au Jose Maria Minella de Mar del Plata. Photo: Diego Izquierdo

Les étudiants de La Plata, après la retraite de Javier Mascherano, vous recevrez Aldosivi pour le quatrième date de la Zone 5 de la Coupe de la Ligue professionnelle (LPF), dans lequel les deux chercheront à récupérer.

Le Pincha est tombé à la dernière date avant Argentins pour 1 à 0, et, après le match, l’ancien capitaine de l’équipe nationale argentine a annoncé sa retraite du football. Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez et Darío Sarmiento ils remplaceront le chef, Nicolás Bazzana, Ángel González et Martín Cauteruccio.

Du côté du requin, battu par San Lorenzo (4-1) lors du match précédent, Guillermo Hoyos ne pourra pas compter sur le milieu de terrain Leandro Maciel, blessé et sortira avec Francisco Grahl.

Au premier rendez-vous, quand ils se sont affrontés dans le stade José María Minella de Mar del Plata, Estudiantes et Aldosivi ont égalisé sans buts.

Formations

Etudiants de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo et Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, David Ayala et Diego García; Lucas Rodríguez et Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Aldosivi de Mar del Plata: Luciano Pocrnjic; Nahuel Yeri, Jonathan Schunke et Román; Emanuel Iñíguez, Joaquín Indacoechea, Federico Milo, Grahl et Lucas Villalba; Rodrigo Contreras et Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.

Arbitre: Fernando Echenique.

Stade: Etudiants (La Plata).

la télé: TNT Sports.

Positions

CONSEIL D’ADMINISTRATION – GYMNASTIQUE

El Lobo a fait ses débuts avec une victoire dans le tournoi contre le Patron (Photo: .)

Gymnastique et escrime La Plata, troisième dans le Zone 6, vais visiter Patronage, dernier après avoir perdu les trois matchs qu’il a disputés, avec pour mission d’obtenir une victoire qui lui permette d’avancer dans l’objectif d’atteindre le Zone de championnat de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Le match se jouera à partir de 19:20 dans le stadeo Presbytère Bartolomé Grella, sera arbitré par Pablo Echavarría et télévisé par le signal Fox Sports.

El Lobo a subi une perte la semaine dernière pour ouragan (3-2) qui l’a laissé invaincu dans le tournoi national et tentera de profiter du fait que l’Entre Rios a perdu tous les matchs pour rester avec trois points.

En cas de succès, l’équipe dirigée par Sébastien Mendez déplacera ouragan deuxième place du groupe par différence de buts.

Dans le modèle, le coach Gustavo Alvarez a choisi d’inclure trois juvéniles, Brian Negro, Faustino Dettler et José Barreto, et aussi répété avec les revenus de Damián Lemos et Junior Arias.

Formations probables

Patronage: Daniel Sappa; Cristian Chimino, Leandro Marín, Brian Negro et Gustavo Canto; Damián Lemos et Dardo Miloc; Lautaro Comas, Junior Arias et Faustino Dettler; Jose Barreto. DT: Gustavo Álvarez.

Gymnastique et escrime La Plata: Jorge Broun; Leonardo Morales, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel et Matías Melluso; Víctor Ayala et Harrison Mancilla; Johan Carbonero, José Paradela et Matías García; Lucas Barrios ou Nicolás Contín. DT: Sebastián Méndez.

Arbitre: Pablo Echavarría.

Tribunal: Presbyter Grella, du Conseil d’administration.

Heure de début: 19:20.

la télé: Fox Sports.

Positions

SAN LORENZO – ARGENTINOS

(Photo: TELAM)

San Lorenzo, avec une bonne humeur après avoir obtenu deux victoires consécutives, recevra Argentins dans une correspondance qui peut être essentielle pour définir le Zone 5.

Le cyclone sera local de 21h30 dans son stade Pedro Bidegain, avec l’arbitrage de Andres Merlos et la télédiffusion du signal TNT Sports.

Mariano Soso était très satisfait de la performance de l’équipe lors du triomphe de la dernière date sur Aldosivi (4-1), il veut donc jouer le moins possible, même si les jumeaux paraguayens reviendront sûrement à la propriété ange Oui Oscar Romero, absent dans Mar del Plata car ils ont joué pour leur pays la double date des éliminatoires sud-américains.

El Bicho, quant à lui, ne pourra pas répéter la formation qui a dépassé Etudiants à La Plata avec un objectif de Damien Batallini, comme le marqueur central était déchiré Miguel Angel Torrén et sera remplacé par l’expérimenté Matías Caruzzo, qui formera la paire de défenseurs avec Carlos Quintana.

Formations probables

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Alejandro Donatti et Bruno Pittón; Lucas Menossi et Diego Rodríguez; Mariano Peralta Bauer, Óscar Romero et Juan Ramírez; Angel Romero. DT: Mariano Soso.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Matías Caruzzo, Carlos Quintana et Elías Gómez; Franco Ibarra, Fausto Vera, Iván Colman et Damián Batallini; Edwar López et Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

Arbitre: Andrés Merlos.

Stade: San Lorenzo.

Heure de début: 21h30.

la télé: TNT Sports.

Avec des informations de .

JE CONTINUE DE LIRE

Définition chaotique en MLS: un gardien expulsé pour dépassement, un arbitre ignorant le règlement et un ancien du Racing en héros

Plus de problèmes pour Racing: Jonatan Cristaldo a un coronavirus et manquera le match avec Flamengo

Independiente égalisé sans but contre le Central Córdoba, Vélez a battu Huracán et Colón à Defensa y Justicia