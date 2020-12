Vue sur le complexe d’enrichissement d’uranium de Natanz à Ispahan, dans le centre de l’Iran. . / Archives

Paris, 7 décembre . .- La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont demandé lundi aux autorités de Téhéran de ne pas remettre en cause le pacte sur le programme nucléaire avec leurs annonces sur le développement de l’enrichissement de l’uranium maintenant que perspectives de dialogue avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Dans une déclaration commune, les trois pays européens qui constituent le principal soutien de cet accord international signé en 2015 ont averti que “si l’Iran veut sérieusement préserver un espace de diplomatie, il ne devrait pas appliquer ces mesures”.

Ils se réfèrent, d’une part, à l’annonce récente par l’Iran d’installer trois nouvelles cascades de centrifugeuses avancées à l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz, qu’ils jugent “contraire” à l’engagement de 2015 et “profondément préoccupant”.

Également à une loi adoptée le dernier jour 1 par le Parlement iranien qui exhorte le gouvernement à prendre davantage de mesures pour promouvoir le programme nucléaire, notamment avec l’enrichissement de l’uranium à 20%.

Selon les Européens, cela violerait également le pacte international qui a été signé pour empêcher Téhéran de s’équiper de la bombe atomique, en échange de la levée progressive des sanctions économiques contre le régime de Téhéran.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont insisté sur le fait que si ces initiatives devaient aller de l’avant, «nos efforts communs pour préserver» l’accord seraient compromis. De plus, il y a un risque de «mettre en péril l’opportunité importante de retour à la diplomatie que représente l’arrivée de la nouvelle administration américaine».

À cet égard, les trois pays ont salué les déclarations de Joe Biden sur le pacte nucléaire et “sur la voie diplomatique pour répondre aux préoccupations plus larges concernant l’Iran”, ce qui, à leur avis, est dans l’intérêt de toutes les parties.

L’assassinat fin novembre du scientifique iranien Mohsen Fajhrizadeh, dans une attaque très complexe que Téhéran a attribuée à Israël, a accru les tensions en Iran sur l’opportunité d’abandonner ou non le pacte lorsqu’une fenêtre d’opportunité s’ouvre. aux négociations avec le nouveau locataire de la Maison Blanche.