Les évêques polonais se sont prononcés vendredi pour défendre saint Jean-Paul II à la suite de preuves que le pontife a rejeté les allégations selon lesquelles le cardinal Theodor McCarrick aurait eu des relations sexuelles avec des séminaristes. Les prélats tentent de sauver l’héritage de Jean-Paul II, endommagé par l’inaction du pontife face aux abus sexuels du clergé.

Le chef de la conférence épiscopale polonaise, l’archevêque Stanislaw Gadecki, a déclaré dans un communiqué que McCarrick et d’autres évêques américains avaient “induit en erreur” Jean-Paul II.

Ce fut la première réponse de la hiérarchie catholique polonaise à la publication du rapport du Vatican impliquant Jean-Paul II et son secrétaire dans la dissimulation des abus sexuels de McCarrick. Le rapport est le produit de deux ans d’enquêtes sur la conduite de McCarrick.

La critique de l’héritage de Jean-Paul II a choqué la Pologne, un pays à majorité catholique écrasante, où son fils le plus célèbre a été un modèle pour son rôle dans la chute du communisme et pour avoir maintenu la foi et les valeurs nationales vivantes, mais sa L’héritage fait l’objet d’enquêtes dans le pays et dans le monde au milieu du scandale croissant sur les abus des prêtres et la dissimulation des évêques en Pologne même.

Le pape François a dépouillé McCarrick, 90 ans, du statut sacerdotal après qu’une enquête du Vatican a révélé qu’il avait abusé sexuellement d’enfants et d’adultes – même pendant la confession – et abusé de son pouvoir sur les séminaristes pendant sa longue ascension dans la hiérarchie. ecclésiastique. François a autorisé une enquête plus approfondie sur l’ascension et la chute de McCarrick alors que des preuves apparaissaient que le Vatican et les évêques américains étaient au courant de ses abus depuis la fin des années 1990 mais fermaient les yeux sur eux.

Selon le rapport de 449 pages, Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005, avait reçu des rapports crédibles sur les abus de McCarrick à la fin des années 1990, mais même après avoir commandé une enquête recommandant de ne pas être promu, John Paul II a nommé McCarrick archevêque de Washington en 2000 et plus tard en a fait un cardinal.

Le rapport dit que Jean-Paul II a crédité une lettre manuscrite de McCarrick au secrétaire de confiance du pape, Monseigneur Stanislaw Dziwisz, dans laquelle il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu de «relations sexuelles» avec qui que ce soit.

D’autre part, le journal catholique américain National Catholic Reporter a appelé vendredi à la “suppression” du culte de Jean-Paul II en réponse au rapport du Vatican. Il a exhorté les évêques lors de leur réunion annuelle le week-end prochain à “étudier sérieusement” si les catholiques américains devraient continuer à encourager le culte en nommant les églises et les écoles après eux et en organisant des processions le jour de leur fête liturgique.

“Il est temps de rendre des comptes douloureux”, a déclaré le journal dans un éditorial. «Cet homme, proclamé saint catholique par le pape François en 2014, a intentionnellement mis des enfants et des jeunes adultes en danger dans l’archidiocèse de Washington et dans le monde. Ce faisant, il a sapé le témoignage de l’Église mondiale, a brisé sa crédibilité en tant qu’institution et a donné un exemple déplorable aux évêques en rejetant les comptes des victimes d’abus. “

Jean-Paul II est mort en 2005 et François a accéléré le processus de sa canonisation.

Le scandale McCarrick a ravivé les critiques sur la canonisation accélérée et l’héritage de Jean-Paul II lui-même, compte tenu des allégations antérieures selon lesquelles il avait rejeté les plaintes contre des prêtres ayant violé des mineurs, en particulier le prêtre mexicain Marcial Maciel, fondateur de l’ordre religieux Legión. du Christ.

Le rapport du Vatican prend note de l’argument de l’Église selon lequel Jean-Paul II a fermé les yeux sur la douleur des victimes d’abus parce qu’il avait vu les autorités communistes de sa Pologne natale discréditer les prêtres avec de fausses accusations.

Winfield a contribué de Rome.