Plusieurs membres démobilisés des FARC défilent en exigeant que le gouvernement protège leur vie et d’autres questions liées à la mise en œuvre de l’accord de paix, aujourd’hui à Bogotá (Colombie). . / Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 1er novembre . .- Les anciens guérilleros des FARC se sont réunis ce dimanche sur la Plaza de Bolívar, dans le centre de Bogotá, pour exiger que le gouvernement respecte pleinement l’accord de paix et arrête les meurtres de ceux qui ont laissé leurs armes il y a quatre ans.

Les désormais membres du parti Partido Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) sont arrivés à Bogotá entre hier et aujourd’hui dans des caravanes qui sont parties de différentes régions du pays et resteront jusqu’à jeudi dans la capitale colombienne.

Au cours des prochains jours, ils mèneront des activités culturelles et politiques visant à demander au gouvernement du président Iván Duque de respecter et de mettre en œuvre l’accord signé en novembre 2016 et de mettre fin aux violences qui ont depuis coûté la vie à 236 personnes. ils.

La pluie a retardé l’arrivée d’une bonne partie des ex-guérilleros à Bogotá mais n’a pas empêché près d’un millier d’entre eux de se rassembler sur la Plaza de Bolívar où ils ont été accueillis par des politiciens de l’opposition, comme les sénateurs Iván Cepeda, du parti Polo Democrático Alternativo. et Ángela María Robledo, d’Alianza Verde.

DEMANDES DE PAIX ET DE VIE

Brandissant des banderoles qui lisent des slogans tels que “Nous sommes le cri de ceux qui ne sont plus ici”, “Nous nous battons pour la vie et pour la paix” ou “Duc, nous ne signons pas la paix pour être tué”, les manifestants, vêtus de tee-shirts Blancs avec des messages faisant allusion à la paix, ils portaient également des drapeaux colombiens et des affiches du fondateur des FARC, Pedro Antonio Marín, alias «Manuel Marulanda» ou «Tirofijo», décédé en 2008.

Parmi le groupe de manifestants se trouvaient de nombreux gardes du corps affectés par le gouvernement à certains des anciens guérilleros pour leur protection.

Plusieurs chefs du parti des FARC ont accompagné la marche, parmi lesquels le pasteur Alape Lascarro et Rodrigo Granda, et maintenant les sénateurs Victoria Sandino et Julián Gallo Cubillos.

“Ce que nous avons l’intention, c’est de sensibiliser la société colombienne. Nous voulons sensibiliser ce pays et bien sûr aussi attirer l’attention du gouvernement national et de l’Etat car à ce jour 236 ex-guérilleros qui ont signé l’accord de paix ont été tués”, a déclaré Gallo.

L’ancien chef de la guérilla a insisté sur le fait que “le sort de ce pays ne peut pas continuer à être un conflit armé éternel” et a appelé les Colombiens à construire une société plus démocratique et plus juste parce que cela “a à voir avec la garantie du droit à la vie des tous les Colombiens “.

La décision de marcher vers Bogotá pour exiger la protection a été prise après le meurtre, le 16 octobre à Mesetas, dans le département de Meta, de l’ex-guérillero Juan de Jesús Monroy, chef de la réincorporation dans cette région, et de son garde du corps, Luis Alexander Largo.

ACTIONS GOUVERNEMENTALES

Concernant les demandes des FARC, le conseiller présidentiel pour la stabilisation et la consolidation, Emilio Archila, a déclaré que l’administration du président Duque est ouverte à leur écoute et continuera à rechercher la protection de la vie des ex-guérilleros.

“Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour les protéger. S’ils ont des informations sur les conditions qui peuvent nous favoriser dans ce travail, il est important qu’ils nous le fassent savoir, il est important qu’ils nous parlent”, a-t-il déclaré.

Archila a déclaré la semaine dernière qu’il avait eu des entretiens avec Alape, le délégué du parti FARC au Conseil national de réincorporation, où il leur avait dit que le gouvernement était prêt à écouter les propositions qu’ils avaient.

“Il n’y a pas de téléphone sans réponse ou de réunion qui n’a pas eu lieu et, au contraire, nous leur avons demandé à plusieurs reprises toutes les informations disponibles pour améliorer les mesures et les enquêtes”, a déclaré le responsable.

Selon le gouvernement, les enquêtes du bureau du procureur ont clarifié 50% des 319 actions contre d’anciens combattants et leurs proches enregistrées de 2017 à octobre de cette année.

Pour ces actes contre les guérilleros des ex-FARC, 141 personnes ont été capturées, 257 ont été liées aux enquêtes et 53 mandats d’arrêt ont été émis contre les auteurs intellectuels, dont 10 ont déjà été rendus effectifs.

Les ex-guérilleros prévoient de retourner demain sur la Plaza de Bolívar pour organiser une foire dans laquelle ils exposeront différents produits fabriqués par eux et avec lesquels ils tenteront de rejoindre la société.