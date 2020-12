15 minutes. Un panel d’experts des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a recommandé ce samedi d’administrer le vaccin Pfizer à partir de 16 ans, après avoir débattu de l’opportunité de fixer le seuil à 18 ans.

Le comité indépendant, qui se réunit normalement pour examiner le calendrier de vaccination des enfants, a voté en faveur du vaccin de Pfizer, qui a reçu hier une autorisation d’urgence du régulateur américain des médicaments (FDA), pour être administré à des adolescents de 16 ans. et 17 ans, en plus des adultes.

Il ne reste plus qu’au directeur du CDC, Robert Redfield, à signer la recommandation et à l’étendre à tous les centres médicaux et pharmacies qui devront faire les injections dans tout le pays à partir de lundi, date à laquelle l’arrivée des premiers flacons est prévue.

Pfizer et la société pharmaceutique Moderna, qui pourrait recevoir une autorisation pour son vaccin la semaine prochaine, effectuent déjà des tests cliniques avec des enfants et des adolescents pour déterminer les doses, les effets secondaires possibles et l’efficacité.

Le comité a débattu de l’âge des personnes soumises au plan de vaccination. Il convient également de vacciner les femmes enceintes ou les personnes ayant des antécédents d’attaques anaphylactiques, qui ont causé des problèmes au Royaume-Uni.

Le vaccin n’a pas été testé chez la femme enceinte

Le chef du comité de la FDA, le Dr Peter Marks, a déclaré qu’il n’y avait pas de données sur l’effet du vaccin chez les femmes enceintes. Il a souligné que ce devraient être les médecins qui déterminent s’ils reçoivent l’injection au cas par cas.

Le CDC détaillera les nouvelles directives et recommandations sur le vaccin ce dimanche, car l’administration des flacons commencera lundi.

Pfizer, en coordination avec les opérateurs logistiques Fedex et UPS, a déjà commencé le processus de distribution des 2,9 millions de doses.

Les Etats seront chargés de demander les doses et de les appliquer à la population par groupes prioritaires. Les autorités de l’État se sont engagées à suivre les recommandations du CDC à cet effet.