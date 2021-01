15 minutes. Le gouvernement Joe Biden devrait adopter des mesures pour garantir la libre concurrence, comme la ségrégation des géants technologiques (Big tech) comme Facebook et Google, pour éviter les cas de position dominante, selon le rapport préparé par un groupe d’experts antitrust.

Le groupe, le «American Economic Liberties Project», travaille avec l’équipe du président élu américain pour développer sa stratégie sur la concurrence.

Dans son rapport, il avertit que “la concentration du pouvoir économique a atteint des proportions extrêmes dans pratiquement tous les secteurs de l’économie”, des “Big Tech” aux télécommunications, aux banques, aux hôpitaux ou au secteur pharmaceutique.

Dans le cas de la “Big Tech” ou de la grande technologie, les experts recommandent “de renforcer les actions antitrust existantes contre Google et Facebook comme un geste clair à la communauté des affaires”.

Plus que de simples entreprises

Les deux firmes, ainsi qu’Amazon, “sont plus que des entreprises technologiques” mais sont “presque complètement déréglementées” et leur consolidation du pouvoir sape la démocratie “et rend l’économie moins compétitive, moins innovante et moins équitable, souligne-t-il. Le rapport.

Pour réduire sa domination, le groupe demande instamment de changer ses modèles économiques et d’adopter des mesures telles que les découper. Pour qu’ils ne soient pas si importants pour les réglementer et ainsi réduire leur échelle et leur portée.

Plus précisément, le texte précise que des divisions «structurelles» doivent être faites en séparant, par exemple, la recherche générale des cartes, Android et YouTube.

La mise en œuvre de nouvelles règles de non-discrimination et l’interdiction de la publicité destinée à des utilisateurs spécifiques sont d’autres recommandations.