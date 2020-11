Dans l’image, un fournisseur de soins de santé se prépare à soigner un groupe de patients affectés par le COVID-19 à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital de la Universidad de Chile à Santiago.

Mesures sanitaires et mise à disposition de protocoles plus assouplis grâce à la stabilisation de la courbe de contagion au Chili, a conduit les autorités sanitaires à annoncer que, par exemple, lundi prochain, le processus d’ouverture totale des frontières du pays sera lancé. Quelque chose qui selon les experts, Cela pourrait être risqué en raison de la situation en Europe et aux États-Unis. La conséquence pour le Chili pourrait signifier une deuxième vague de pandémie “Encore plus compliqué que le premier.”

Selon le rapport hebdomadaire des pays avec le plus d’infections publié dans la base de données de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis, Le Chili est le huitième pays avec le plus grand nombre de cas d’infections enregistrés dans le monde, par million d’habitants, depuis le début de la pandémie, atteignant 368 825. Le panorama du pays andin se dégrade si l’on considère le taux de cas confirmés, également par million d’habitants. Dans cette, Le Chili occupe le premier rang mondial, avec 19 277 infections sous cet indicateur. Selon les mêmes statistiques, Le Chili est le neuvième avec le plus grand nombre de décès sur la planète, atteignant 9 958 cas dans ce critère.

L’étude montre le complexe scénario auquel le pays andin a dû faire face notamment dans les mois de juin et juillet de cette année, car les chiffres, ces dernières semaines, se sont améliorés, En effet, dans le rapport rendu ce lundi matin, seules certaines communes, notamment les membres de la région métropolitaine de Santiago, la capitale, ont montré une augmentation de leurs cas positifs. Les jours précédents en général ont été de bonnes nouvelles, et pour la même raison, des craintes surgissent également à la lumière de ce qui se passe en Europe avec sa deuxième vague d’infections.

Source: Ministère de la santé du Chili

La sous-secrétaire à la santé, Paula Daza, est intervenue pendant le rapport pour avertir que Lundi prochain, un train de mesures sera annoncé, indiquant la réouverture définitive des frontières. «Nous le ferons en préparant des protocoles qui répondent aux critères épidémiologiques, afin que les gens puissent rentrer dans le pays et ouvrir à nouveau les frontières avec des mesures favorables à la santé et toujours sous des critères épidémiologiques “, a-t-il souligné.

L’appel principal porte sur les soins personnels et, en ce sens, le ministre de la Santé du Chili Enrique Paris, a été catégorique en recommandant que, Bien que les mesures s’assouplissent en termes de restriction en raison des résultats optimistes, l’auto-prise en charge et le respect des protocoles ne peuvent être relâchés cela pourrait maintenir la population à l’écart d’une menace latente. “Notre pays pourrait également subir une deuxième vague de coronavirus, un revers important et revenir vers des restrictions plus importantes et avoir plus de patients infectés”, a exprimé le chef de la santé.

«Nous demandons un effort. Nous ne voulons pas d’une deuxième vague aussi importante qu’en Europe. Nous ferons tout notre possible pour éviter les infections et les patients qui meurent », dit-il. Cependant, les moins optimistes mettent en garde contre la possibilité que cette deuxième vague se produise, et avant l’arrivée de l’été inclus.

Pour Dr. Loreto Núñez, épidémiologiste au département de santé publique de l’Université de Talca, “La propagation du virus sera déterminée par la mobilité internationale.” Selon son diagnostic, l’arrivée de l’été peut être un facteur qui stimule les déplacements des gens d’un hémisphère à un autre, c’est-à-dire que les gens entrent et sortent lorsque le virus circule dans une certaine communauté.

Le fait est que certains voyages sont déjà en cours, et peu à peu les Les hommes et les femmes chiliens commencent à échapper aux longs mois de détention dans les jours les plus difficiles de la pandémie. Même dans les jours précédant officiellement le début de l’été, les ventes de billets d’avion pour visiter les Caraïbes et Miami, en particulier, ont connu une réactivation, causée par les offres que les agences proposent, notamment à travers les cyberdays et la semaine de vente, qui donnent des résultats. plus optimiste pour l’article. Pour le Dr Núñez, c’est précisément là que réside le risque.

Pour Rodrigo Cruz, docteur en maladies infectieuses et master en épidémiologie de l’Université de Valparaíso, ce qui se passe en Europe est un indice fondamental qui doit être pris en compte pour le comportement des personnes et du virus au Chili, “Il est prouvé que plus les mesures sont prolongées ou il y a une quarantaine dure comme celle que nous avions ici, plus les gens sont anxieux de partir. Là c’est arrivé, ils sont tous allés sur les plages, sans mesures, sans respecter la distance et l’utilisation des masques, donc cela peut probablement nous arriver aussi, car pendant que les restrictions se prolongent, les gens n’y adhèrent plus, pour un série de conséquences qu’il subit ».

Source: Ministère de la santé du Chili

Quelque chose comme un effet de rebond, qui est principalement dû à l’envie de repartir et, espérons-le, de voyager, après un long séjour en prison. De l’avis du spécialiste, le comportement de la société est très similaire à celui qui existait dans les pays européens pendant les périodes estivales. Cela pourrait rendre la deuxième vague au Chili encore pire que la première. “Maintenant, il y a un contrôle dans certaines régions du Chili, en particulier dans le centre et une partie de la région de Coquimbo et métropolitaine, pas dans le sud. Nous sommes dans une sorte d’endémie et peut-être pendant de nombreux mois, nous resterons ainsi Le phénomène européen nous a appris cela dans des pays qui ont des climats similaires au nôtre.

Ce lundi, les autorités sanitaires ont rapporté qu’actuellement dans le réseau de soins hospitaliers elles sont inscrites 77 patients dans les services critiques, le nombre le plus bas depuis la première contagion a été signalé, qui a atteint 437 patients critiques en juin dernier. L’état complexe qui survient ne se répète pas et pour cela l’expérience est essentielle pour qu’elle ne se produise pas. «Nous sommes mieux préparés, nous avons une capacité de surveillance pour anticiper et détecter tôt. Nous avons renforcé la recherche active de cas et nous avons également pu contrôler les comportements basés sur la mobilité des personnes », prévient Daza.

Le ministre, pour sa part, est prudent. «J’ai remarqué ce qui se passe dans d’autres pays du monde, notamment en Europe, où il y a une deuxième vague qui est gigantesque, tellement gigantesque, que de nombreux pays sont revenus en quarantaine et couvre-feu. Nous avons dit que nous sommes dans une phase endémique, c’est-à-dire là où le virus reste actif et se propage et c’est pourquoi nous donnons toujours des alertes aux régions qui deviennent plus actives », a-t-il expliqué et ajouté: “Le virus continuera de circuler au Chili jusqu’à ce que nous n’ayons pas de vaccin.”

