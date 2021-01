En 2020, les autorités néerlandaises et espagnoles ont trouvé des conteneurs – qui transportaient des ananas, des fruits, des bananes ou de la pulpe d’ananas en tant que cargaison légale – avec des expéditions de 1 à 2 tonnes de cocaïne cachée. . / Archive

San José, 1er janvier . .- Les exportateurs costaricains ont réclamé ce vendredi une plus grande sécurité dans les ports du Pacifique et des Caraïbes du pays d’Amérique centrale pour éviter que l’image du pays ne soit endommagée par l’entrée du trafic de drogue en conteneurs.

Le directeur export de la société TicoFrut et membre du conseil d’administration de la Chambre des exportateurs du Costa Rica, Mauricio Quesada, a affirmé dans un entretien avec Efe que le secteur est très préoccupé par les dommages à l’image du pays dus à la “direction Sécurité d’exportation inappropriée “.

«Nous avons insisté pour avoir une technologie de pointe pour l’inspection des conteneurs par le biais de systèmes de risque ou de scanners. Nous nous sommes concentrés sur la recherche de l’exportateur qui soutient et cette sécurité afin que les exportations puissent bien arriver à l’étranger et sachez que le le produit n’a pas été affecté au cours de la chaîne logistique », a expliqué Quesada.

En 2020, les autorités néerlandaises et espagnoles ont trouvé des conteneurs – qui transportaient des ananas, des fruits, des bananes ou de la pulpe d’ananas en tant que cargaison légale – avec des expéditions de 1 à 2 tonnes de cocaïne cachée.

Le ministère de la Sécurité publique a également détecté des cas de cargaisons de drogues cachées dans des conteneurs avant leur départ du pays. Les données de l’entité indiquent que le Costa Rica n’a qu’un seul scanner – actuellement endommagé – situé à Puerto Moín, dans la province de Limón (Caraïbes), d’où partent environ 25 000 conteneurs par mois.

Dans la plupart des cas, ces expéditions illégales ont apparemment été «contaminées» à un moment donné du voyage, où l’exportateur n’a rien à voir avec la marchandise. Cependant, c’est votre réputation qui en souffre.

“L’exportateur est celui qui est le plus touché, car il y a une énorme possibilité de perdre le client final, il y a aussi une situation compliquée qui est que les importateurs et les exportateurs peuvent être mis sur une liste noire des douanes, en plus de l’image du pays », a souligné Quesada.

L’exportateur de produits tels que les oranges et les ananas a indiqué qu’une meilleure application de la sécurité est nécessaire dans les ports de départ.

Actuellement, la Chambre des exportateurs mène un plan pilote volontaire dans les Caraïbes, dans lequel ceux qui le souhaitent doivent payer 26 $ pour faire scanner leurs conteneurs. L’objectif est que davantage d’entrepreneurs se joignent pour que le quota puisse diminuer.

Alors qu’à Puerto Caldera, situé dans le Pacifique central, les autorités costariciennes ne disposent pas de scanner et le gouvernement a un plan de modernisation à l’ordre du jour avec un investissement de 150 millions de dollars.

“La capacité de numérisation est d’un seul scanner, qui est actuellement endommagé, mais sans aucun doute il y a un besoin d’un scanner à Caldera et nous espérons qu’il sera inclus dans le plan de modernisation”, a déclaré Quesada.

Les données du promoteur du commerce extérieur, révèlent que les exportations de biens ont affiché une croissance discrète de 0,6%, de janvier à novembre, soit 58 millions de dollars de plus qu’à la même période de l’année précédente, atteignant un total de 10 658 millions de dollars, ceci dans le contexte de la crise sanitaire.

Les secteurs en croissance sont: la précision et les équipements médicaux (6%), l’agriculture (0,5%), l’agroalimentaire (7%) et la chimie pharmaceutique (4%). Alors que l’électricité et l’électronique ont reculé de 8% dans le cumul, ainsi que la métallurgie (-9%), l’élevage et la pêche (-6%), le plastique (-6%) et le caoutchouc (-17%).