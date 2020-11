2 novembre (.) – Les exportations de pétrole vénézuélien sont tombées à un nouveau plus bas historique de 359000 barils par jour (b / j) en octobre, la plupart des clients à long terme de PDVSA appartenant à l’État Date limite fixée par Washington pour suspendre les affaires avec la compagnie pétrolière, selon les données vues par . lundi.

Les États-Unis ont fixé une échéance entre octobre et novembre pour les clients de longue date de PDVSA, dont l’Italien Eni, l’Espagne Repsol et l’India Reliance Industries, pour arrêter les échanges pétroliers qu’ils avaient autorisés cette année en dérogation aux sanctions contre le Venezuela. .

Aucune des deux sociétés n’a pris des expéditions de brut vénézuélien en octobre, réduisant la clientèle de PDVSA, selon des documents internes de la compagnie pétrolière d’État consultés par . et des données de suivi des navires de Refinitiv Eikon.

Le thaïlandais Tipco Asphalt a reçu une cargaison de brut lourd du Venezuela à bord du pétrolier Explorer et a au moins deux autres expéditions devant partir en novembre avant de conclure des accords avec PDVSA, selon les données.

Au total, 26 pétroliers ont quitté le pays sanctionné le mois dernier. Les 359 000 b / j qui ont été exportés représentent la moyenne la plus basse depuis le début de 1943, selon les chiffres du ministère vénézuélien du Pétrole.

PDVSA et ses coentreprises ont exporté 381000 bpj en juin et 388000 bpj en juillet, mais les expéditions ont rebondi à 440000 bpj en août et 703000 bpj en septembre, aidées par les achats de dernière minute auprès des clients traditionnels, PDVSA et les données internes montrent Eikon.

PDVSA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La principale destination du pétrole et des carburants vénézuéliens en octobre était l’Asie avec un peu plus d’un tiers des exportations totales, suivie de Cuba avec environ 104 000 b / j.

Les exportations de pétrole du Venezuela sont de plus en plus difficiles à suivre, car une part croissante des expéditions provient des opérations de navire à navire et non des ports de PDVSA. En octobre, PDVSA a inauguré un nouvel emplacement pour le transfert de pétrole entre les navires près de l’île de La Borracha au large de la côte est du pays. (Rapport de Marianna Párraga à Mexico)