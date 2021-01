PHOTO DE FICHIER. Le chef des FARC colombiens Rodrigo Londoño, connu sous le nom de Timochenko, se prépare à signer un accord de paix à Bogotá, en Colombie. 24 novembre 2016. REUTERS / Jaime Saldarriaga

Le gouvernement national de Colombie a rapporté ce vendredi 1er janvier qu’après l’expiration du délai de livraison des marchandises inventoriées par les Farc, fixé jusqu’au 31 décembre 2020, 50 milliards de pesos ont été collectés pour la réparation de les victimes de la guérilla défunte.

Le conseiller présidentiel pour la stabilisation et la consolidation, Emilio Archila, a indiqué que le gouvernement continuera d’avancer dans l’extinction de la propriété des actifs non inventoriés par l’actuel parti politique, et continuera à veiller à identifier s’il existe des actifs intempestifs.

«Il n’y a aucun effort que nous n’ayons fait ou que nous allons faire pour réparer les victimes. Nous voulons que l’accord soit respecté dans l’intérêt de ces victimes. Nous avons toujours gardé l’esprit et la disposition à recevoir les biens », a indiqué le conseiller.

Archila a indiqué que plusieurs propriétés des Farc sont identifiées comme des lots vacants et des propriétés qui n’appartiennent pas aux Farc mais qui appartiennent à leurs véritables propriétaires et que d’autres sont en cours de détermination si elles peuvent être transférées et monétisées pour réparation.

De la même forme, Le conseiller a affirmé que dans les prochains jours, le rapport sera remis aux organisations et institutions qui surveillent le processus. comme les Nations Unies, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) et le bureau du procureur général Ils doivent analyser s’il existe des responsabilités individuelles.

«Les victimes sont et continueront d’être le principal axe de l’action du gouvernement du président Iván Duque. Pour cette raison, dans tous les cas, nous sommes attentifs à la récupération des ressources, soit par la localisation et la restitution des actifs, soit par des processus d’extinction de domaine que nous avons déjà menés pour des actions concrètes de réparations collectives », a déclaré Archila.

De même, le haut fonctionnaire a indiqué que pour établir la durée maximale de livraison des marchandises, il avait été pris en compte que plus de quatre ans se sont écoulés depuis la signature de l’accord de paix, ainsi que la logistique par l’Asset Society Offres spéciales (SAE) pour atteindre cet objectif.

Ceci en coordination avec le ministère de la Défense et le ministère de la Santé pour la sécurité physique et la biosécurité en raison de la pandémie.

Inventaire

Les FARC livrées en août 2017 un inventaire de près d’un milliard de pesos, dont la moitié n’a pas pu être monétisé du fait qu’il s’agissait de campagnes ou de routes de vaccination dans différentes régions du pays.

Ils ont été signalés près de 500 milliards de pesos entre l’argent liquide, l’or, l’immobilier, les dollars, les véhicules et le bétail “Le liquide produit jusqu’à présent a atteint 50 milliards de dollars.”

Enfin, Archila a souligné que plus importante que la valeur matérielle des biens livrés par les FARC, la livraison des ressources représente une valeur réparatrice à «contenu moral» et un message important de réconciliation.

Signature de l’accord de paix avec le président Juan Manuel Santos et l’ancien guérillero des FARC alias Timochenko. .

En juillet de cette année, le gouvernement d’Iván Duque a prolongé le délai de la guérilla défunte pour effectuer la livraison matérielle des biens destinés à la réparation des victimes. La nouvelle date a été fixée pour ce 31 décembre, ce qui signifie que les FARC n’ont que quelques heures pour livrer l’ensemble desdites marchandises..

Cependant, les perspectives ne sont pas favorables aux ex-combattants, car l’équilibre de ce qu’ils ont livré jusqu’à présent est un échec.

Lis: Bienvenue à l’année du bœuf: ce qui nous attend en 2021, selon l’horoscope chinois

Cela a été dit dans Noticias Caracol sur Conseiller présidentiel pour la stabilisation et la consolidation, Emilio Archila:

Ce que les FARC ont souligné dans leur propre inventaire étaient des marchandises pour un milliard de pesos. Sur ce trillion plus ou moins la moitié, 500 milliards ne pourraient jamais être utilisés en faveur des victimes car c’étaient des routes, des campagnes, des vaccinations … Il nous restait alors 500 milliards de pesos et à ce moment ce qui a été possible la monétisation représente un peu plus de 45 milliards de pesos.

Que se passe-t-il si les FARC ne livrent pas les marchandises?

La première chose à clarifier est que l’accord final entre l’État colombien et les FARC ne stipule pas de date pour la livraison des biens et des actifs inclus dans ce que l’on a appelé les ressources pour la guerre.

Là, l’engagement de la guérilla éteinte a été signé «pour contribuer à la réparation matérielle des victimes et en général à leur réparation intégrale».

“Conformément aux dispositions du présent accord, les FARC-EP procèderont à une réparation matérielle des victimes, avec les biens et biens susmentionnés, dans le cadre de mesures de réparation globales.”, lit-on dans l’Accord de paix final.

Le responsable de la livraison des marchandises était l’ancien président Juan Manuel Santos, par décret 1407 du 24 août 2017, avec lequel il a non seulement nommé la Special Assets Society (SAE) en tant qu’administrateur des actifs des Farc. , mais définissez plutôt le chemin de ce processus. Dans ce décret, il n’y a pas de date limite pour la livraison des marchandises.

C’est dans le gouvernement d’Iván Duque qu’un terme est fixé pour la guérilla éteinte afin qu’ils livrent ce qu’ils ont inventorié en train de déposer les armes et alors qu’ils se trouvaient encore dans les Espaces Territoriaux de Formation et de Réincorporation (ETCR).

Photo de fichier. Le président colombien Iván Duque s’exprime lors d’un entretien avec . à Bogotá, Colombie, le 21 septembre 2019. REUTERS / Luisa González

Le Gouvernement, par le décret 205 du 12 février 2020, a ajouté le paragraphe suivant à l’article 4 du règlement que Santos avait laissé:

“Paragraphe. Dans tous les cas, avant le 31 juillet 2020, les anciens membres des FARC-EP doivent effectuer la livraison physique de toutes les marchandises incluses dans l’inventaire. Une fois ce délai expiré, l’entité désignée pour effectuer la réception, la vérification, la garde et l’administration des biens inventoriés, communiquera le résultat de la livraison volontaire à la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) et au Bureau du procureur général (FGN) pour sur leurs compétences “.

Les FARC avaient jusqu’à juillet de cette année pour tenir leurs promesses. Cependant, lorsque la date est arrivée, le gouvernement a décidé de prolonger le délai avec le décret 1080 du 31 juillet 2020, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 31 décembre et achevé le processus de remise de leurs biens et avoirs.

Mais encore une fois, l’échéance est arrivée et sans se conformer à cette tâche dérivée de l’Accord de paix, le décret d’Iván Duque indique que ce seront la Juridiction spéciale de paix (JEP) et le parquet qui évalueront les actions à entreprendre après la violation.

À ce sujet, le conseiller Archila a déclaré à Noticias Caracol: «Ce qui peut correspondre à des responsabilités individuelles, cela ne correspond pas à le signaler au gouvernement. Le décret prévoit la présentation d’un rapport au parquet et au JEP ».

Ce que l’ex-guérilla a livré jusqu’à présent

Selon Noticias Caracol, les FARC ont promis de livrer 12 070 000 000 $ en espèces et moins de deux jours avant la date limite, elles n’ont livré que 2 114 000 $. De même, ils ont dit qu’ils livreraient 440 020 grammes d’or et ont livré 252 500 grammes de ce métal.

Ils ont également promis de livrer 24 456 unités de bétail (bétail et autres animaux produits économiquement), mais ils n’ont livré que 229 unités.

Concernant les biens immobiliers et les véhicules, le chiffre est inquiétant, puisque sur les 722 biens recensés, les FARC n’en ont livré que 8, et ils ont livré 4 véhicules sur les 319 qu’ils prétendaient avoir en leur possession.

En ce qui concerne l’argent en dollars, les Farc démobilisés se sont conformés, puisqu’ils ont déjà livré la totalité des 450 000 dollars qu’ils ont inventoriés.

Le conseiller Archila a souligné que, une fois le délai expiré le 31 décembre, ils porteront le rapport des collectés au parquet et à la juridiction spéciale pour la paix (JEP), afin que ce soient eux qui émettent les sanctions respectives pour non-respect des ce qui a été convenu dans l’accord de paix.

L’inventaire selon les FARC

Selon le parti de la guérilla démobilisée, un 10% de biens immobiliers en plus pour la réparation des victimes ces dernières semaines. Cependant, l’un des obstacles à ce processus est celui de figure de proue, car il y a un Pourcentage, non encore déterminé, des actifs qui ne sont pas au nom d’anciens membres de la guérilla, ce qui complique l’octroi de réparations collectives aux victimes du conflit armé.

Dans l’image, le pasteur Alape, un ancien guérillero des FARC. . / Ricardo Maldonado Rozo / Archives

Le pasteur Alape, qui a assumé le porte-parole dans cette partie du processus, a affirmé qu’à ce jour, 2114 millions de dollars en espèces ont été livrés; 450 milliards de dollars américains, soit 1 539 117 000 dollars; 255,040 grammes d’or, matériau qui a fondu, ce qui a diminué le chiffre en raison des processus chimiques appliqués, ce qui a entraîné 18 lingots d’or homogènes pesant 206818 grammes et cinq sous-produits de 15 504 grammes; 229 têtes de bétail qui ont déjà été monétisés; 1820 meubles et agencements qui comprennent le matériel médical, dentaire, les centrales électriques, les trônes et le matériel de communication; et 244 propriétés, totalisant environ 90000 hectares pour une valeur de 100000 millions de dollars, dont huit répondent aux exigences exigées par l’État pour leur réception, mais le reste doit être traité par les entités correspondantes pour déterminer leur situation juridique et juridique.

Lis: En vidéo, le témoignage d’une des victimes de l’accident avec le père de Silvestre Dangond

Alape a interrogé le gouvernement pour ne pas avoir reçu les routes tertiaires inscrites à l’inventaire. De même, il a assuré que des mesures conservatoires étaient demandées pour sauvegarder les actifs, mais qu’elles n’étaient pas appliquées à l’époque, par conséquent «aujourd’hui, beaucoup de ces actifs ont disparu ou sont sous le contrôle de divers groupes armés dans le cadre de la vague de violence qui ravive le pays ».