30/09/2019 Mar Flores, dans une image d’archive récente EUROPE ESPAGNE SOCIETY

MADRID, 13 (CHANCE)

Aujourd’hui, Carlo Constanzia fête ses 28 ans. Pourtant, l’acteur “Toy boy” l’a célébré hier soir, avec un dîner de famille, avec sa mère, Mar Flores, et ses quatre frères, Mauro, Beltrán, Bruno et Darío, dont il est très proche. La mannequin, qui ne publie généralement pas trop de détails de sa vie privée sur ses réseaux sociaux, et qui n’a pas trop parlé de son fils, devenu mannequin et interprète de grande projection avec le succès de la série Atresmedia dans lequel il joue, a fait une exception pour féliciter, ce matin, son premier-né.

Avec un beau message, Mar a clairement indiqué la relation spéciale qui l’unit à son fils aîné – qu’elle définit comme le premier grand amour de ma vie – et à quel point elle est fière de tout ce que Carlo a accompli grâce à son travail acharné et à sa persévérance. “Au grand cousin amore della mia vita. Félicitations à mon piccolo bambino … Du fond du cœur je vous souhaite que tous vos rêves professionnels se réalisent. Comme la vie nous l’a appris tous les deux, celui qui se bat obtient le sien récompense et celui qui persiste à être fidèle à ses principes gagne !! Vous êtes née le 13 novembre 1992 après 13 heures de travail … comme un bon Scorpion. Votre arrivée au monde a fait de moi la femme la plus heureuse de l’univers. continuez à vous battre @ carlocostanzia “

Et c’est que, loin de profiter de la renommée de sa mère, Carlo est devenu très vite indépendant et, après une formation d’acteur, la série “Toy boy” lui a donné sa première opportunité, qu’il n’a pas ratée et qui l’a transformé en l’un des interprètes avec le plus d’avenir dans notre pays. A 28 ans, le fils de Mar Flores est célibataire, bien qu’il ait récemment été photographié partageant des baisers et des confidences avec une jeune brune séduisante et inconnue dans les rues de la capitale.