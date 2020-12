Les féministes et les citoyens en général manifestent dans le port mexicain d’Acapulco, dans l’État de Guerrero (Mexique). . / David Guzmán / Archives

Chiffres de l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) a révélé qu’au cours des deux dernières décennies 375% les homicides commis contre femmes avec armes à feu.

Cela se traduit par plus de 10000 meurtres de femmes par balle entre 1998 et 2019, selon Inegi. Au moins 4 000 de ce total ont été tués à l’intérieur de leur maison.

“Il y a une augmentation disproportionnée des homicides avec des armes à feu chez les femmes; d’être une violence qui ne les affectait pas autant (…) cela commence à être si disproportionné», A déclaré à El Universal Estefanía Vela, directrice exécutive de l’organisation Intersecta.

Selon l’expert, dans tous les Etats du pays – à l’exception Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Querétaro et Yucatán– l’arme à feu est l’outil le plus courant pour assassiner des femmes.

Les chiffres du Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique ont révélé que 2240 femmes ont été assassinées, au cours des sept premiers mois de l’année, au Mexique: le montant représente une augmentation de 3,1% par rapport à la même période en 2019.

De janvier à juillet de l’année dernière, le chiffre était de 2171 meurtres, pour lesquels l’augmentation pour 2020 était de 3,1 points de pourcentage ou 69 cas de plus, le tout malgré les mois de confinement face à la pandémie COVID-19.

Au dessus de 566 fémicides enregistrée au cours de cette année, l’entité fédérale avec le plus de cas était la État de Mexico: situés en premier lieu, entre janvier et juillet, ils ont été dénombrés 80 victimes.

Le deuxième est Veracruz avec 52 fémicides, et suivi de Mexico avec 41 cas, Nuevo León avec 39, Puebla avec 38, Jalisco avec 33, Morelos avec 25, Oaxaca et Baja California avec 21 cas chacun, et San Luis Potosí et Chihuahua avec 20 chacun.

Pièce sombre

En ce qui concerne les fémicides commis dans les municipalités, le rapport du SESNSP indique que, au cours des sept premiers mois de 2020, Ciudad Juárez, à Chihuahua, et Tijuana, en Basse-Californie, se sont classées premières avec 14 cas chacune.

Culiacán, à Sinaloa, avec 10 fémicides, a été enregistré à la deuxième place; Monterrey, Nuevo León et San Luis Potosí, capitale de l’État, avec neuf cas chacun; Iztapalapa, avec huit, et Tlalpan, avec sept cas, tous deux à Mexico. Il y a également eu sept cas commis à Ecatepec, État du Mexique.

Le rapport du Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique est présenté le 25 de chaque mois: en août Il a été détaillé que sur les 1674 homicides intentionnels dans tout le Mexique, l’entité avec le plus de cas entre janvier et juillet est Guanajuato avec 276.

Après il est suivi par l’État du Mexique avec 153 meurtres, Chihuahua avec 152, Baja California avec 142, Michoacán avec 137, Jalisco avec 116, Guerrero avec 82; Mexico, Veracruz et Zacatecas avec 59 homicides chacun.

Les 2 240 décès de femmes au cours de ces sept mois représentent une moyenne quotidienne de 10,5 cas.

Le 14 août, la Chambre des députés du Mexique a proposé l’homologation du crime de fémicide afin que les 32 États du pays réforment leurs lois afin d’établir des critères communs et les condamnent à entre 40 et 60 ans de prison pour les meurtres. des femmes avec des raisons de genre.

Cette proposition prévoit punir les fémicides dans tout le pays avec des peines de 40 à 60 ans de prison et qu’une raison de genre est démontrée pour prouver le crime.

Recherchez également incorporer dans tous les États l’infraction pénale de fémicide, étant donné que “au niveau local, la plupart de ces cas sont imputés comme homicide sur la base de la parenté».

