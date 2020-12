Les femmes migrantes victimes de violences de genre au Pérou réclament justice dans un pays de tradition culturelle machiste et dans lequel, en raison de leur condition d’étrangers, elles se sentent doublement agressées lorsqu’elles signalent des abus aux autorités.

De plus, la violence à l’égard des femmes a été exacerbée par l’emprisonnement obligatoire de 105 jours que le Pérou a accompli en raison de la pandémie de covid-19, avec des informations faisant état de disparitions présumées, selon la presse locale.

«Quand on va dénoncer, la première chose qu’ils (nous) disent, c’est: pourquoi ne vont-ils pas dans leur pays s’ils n’aiment pas ça?», A déclaré à l’. Inés Agresott, une migrante colombienne victime d’agression de son partenaire. Péruvien.

“En d’autres termes, est-ce que je dois aimer qu’il me frappe? Dois-je aimer être violée, moi, mon fils, pour que je reste au Pérou?”, Ajoute cette femme de 49 ans.

Agresott, fondatrice du collectif Abused Migrant Women, a exigé, avec d’autres femmes dans une situation similaire, leur octroi de résidence et de nationalisation pour violence familiale, lors d’une manifestation devant les autorités d’immigration.

Ils demandent également à pouvoir quitter le pays avec leurs enfants mineurs en cas de violence ou lorsque le partenaire ne se conforme pas à la pension alimentaire.

Entre janvier et août de cette année, 800 plaintes ont été enregistrées, principalement par des femmes vénézuéliennes, pour violence familiale devant les organes locaux compétents.

Cependant, tous ne se présentent pas par crainte de représailles de la part de leur partenaire.

En 2019, les 1500 plaintes pour violences déposées par des ressortissants étrangers ont été dépassées.

– Une société macho –

“Il y a un machisme profondément enraciné dans notre société, il y a un mépris pour les femmes en tant qu’être humain qui a de l’autonomie, de la valeur, des droits, et cela se reflète dans la violence dans les relations de couple qui est très forte”, a-t-il déclaré. . Eliana Revollar, responsable des droits des femmes au bureau du médiateur.

«Les enquêtes nationales indiquent que 7 femmes sur 10 ont indiqué avoir été victimes de violence dans une relation», a-t-elle déclaré après avoir admis que des lois sont nécessaires pour protéger les femmes.

La chilienne Luz María Beatriz Henrique Rivera en fait partie.

“Je n’ai pas vu les drapeaux rouges de la violence jusqu’à ce que j’ai subi les premières attaques verbales et physiques, et maintenant en thérapie je comprends que quand on souffre de violence, ce que l’on fait, c’est minimiser la violence subie et maximiser les bonnes choses”, a déclaré Henrique à l’. Rivera, 40 ans.

Les plaintes pour violences sexuelles proviennent de la maison, où les agresseurs des femmes étaient des parents directs.

“Pas même une pandémie, où la vie est en jeu pour qui que ce soit, n’a été en mesure d’arrêter ce comportement. Au contraire, il a été déclenché dans sa plus grande cruauté”, a ajouté Revollar.

Entre janvier et novembre 2020, 126 cas de fémicides ont été enregistrés, selon les données officielles. En 2019, il y en avait 166, le nombre le plus élevé en une décennie.

cm-ljc / rsr