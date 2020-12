Singe Churuco, Arauca. Photo: Institut Alexander Von Humboldt.

Dans la Vereda El Líbano, commune d’Orito, département de Putumayo, le Collectif de femmes pour la protection du singe chorongo, également connu sous le nom de singe churuco, singe laineux gris, singe à ventre pot ou singe laineux Humboldt. L’objectif est développer des projets pour leur protection et, soulignent-ils, effectuer un acte de retrait et de pardon avec cette espèce persécutée depuis des années dans cette région du pays.

Le singe churuco se caractérise par son charisme et sa force, car il a un corps musclé. A ventre bombé, queue épaisse et préhensile et fourrure dense. Le collectif de femmes a lancé le projet depuis cette espèce est chassé depuis des années pour sa viande, qui a considérablement diminué sa population, depuis les femelles ne donnent naissance qu’à un jeune tous les deux ans. De plus, soulignent-ils, les individus sont menacés par les dommages causés à leur habitat par la déforestation, la Élevage extensif, la agriculture et la abattage d’arbres Charpente.

Singe Churuco, Arauca. Photo: ecoregistros.org.

Lagothrix lagothricha, nom scientifique de l’espèce, apparaît dans danger d’extinction selon l’Atlas de la Biodiversité de Colombie et en statut vulnérable selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Selon la Wildlife Conservation Society (WCS) en Colombie, Il y a 15 et 20 ans, les hommes chassaient ces singes et les femmes les cuisinaient. Au cas où les nouveau-nés survivraient, ils étaient utilisés comme animaux domestiques ou ont été vendus pour acquérir plus de munitions. Cela a changé lorsque les familles ont commencé à recevoir d’autres revenus et que la chasse a été mise de côté.

Du collectif, initialement composé de 20 femmes et avec le soutien de la Fondation Sambica, sont promus et développés campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’environnement en faveur du singe churuco. Ils ont également participé à des cours et des formations sur la production de miel, l’élevage durable, l’observation des oiseaux et les processus de production. Ils ont également commencé avec processus de suivi communautaire de la population de cette espèce. Jhon Freddy Gaitán, membre de la Fondation, soutient que un groupe de femmes visite la forêt en compagnie d’un biologiste de l’organisation une fois par mois pour apprendre à faire les observations, prenez des données et des visites dans un carnet de terrain.

Collectif de femmes pour la protection du singe chorongo. Photo: WCS Colombie.

La Fondation Maikuchiga, «histoire des singes» à Tikuna, est une organisation non gouvernementale communautaire à but non lucratif constituée à Leticia, dans le département d’Amazonas. Depuis 2006, ils ont également avancé des programmes de sensibilisation pour toute la communauté locale et, en plus, ont comme priorité de sauver et d’introduire cette espèce dans son habitat pour continuer sa conservation. Ils reçoivent des singes churucos saisis du trafic illégal par les autorités ou de tout donateur qui a trouvé l’un des individus.

Ce primate, note l’organisation, habite les forêts de l’Amazonie et a été attribuée pour la première fois par Alexander Von Humboldt. Les individus, du genre Lagothrix, sont divisés en quatre espèces, toutes arboricole et diurne, qui pèsent jusqu’à 11 kilogrammes. Ils peuvent former des groupes de 10 à 70 singes qui se déplacent dans de hautes forêts matures. Étant donné que, lorsqu’il se nourrit de fruits et rejette les graines, il contribue à la composition des écosystèmes, cette espèce joue un rôle important dans la régénération des forêts et la diversité végétale. De plus, ses itinéraires peuvent dépasser 3 kilomètres par jour.