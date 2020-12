Geraldine Ponce s’est vanté de ses réalisations en matière de parité entre les sexes (Photo: Instagram / @geraldineponcem)

Géraldine Ponce, députée fédérale du Mouvement national de régénération (Morena), a publié sur ses réseaux sociaux les progrès obtenus du Palais de San Lázaro en termes de parité hommes-femmes.

Ce mardi 8 décembre, le législateur de Tepic, Nayarit, a tweeté à quel point l’incorporation de cinq femmes était importante pour le cabinet d’Andrés Manuel López Obrador et a réitéré son engagement en faveur de l’équité par son vote.

“Nous avons voté en faveur de la création de la Commission de participation citoyenne du Système national de lutte contre la corruption, intégrée à parts égales par cinq citoyens, ainsi que la Commission de sélection du Sénat de la République afin que neuf hommes et femmes mexicains le composent”, Publique.

Entre autres avancées, Ponce Méndez a mis en exergue la réforme de la loi générale de la culture physique et des sports, dans le but que la parité entre les sexes s’applique également dans ce domaine.

Nous fournissons un cadre juridique aux centres de justice pour femmes, afin de les renforcer et leur donner une garantie de continuité pour prévenir, soigner, punir et éradiquer la violence à l’égard des femmes et des filles au Mexique

De même, dans un effort pour rechercher une plus grande participation des femmes dans le secteur social de l’économie, il a présumé l’intégration de l’égalité des sexes dans le Loi de l’économie sociale et solidaire.

“En plus d’augmenter le nombre de femmes à des postes de haute responsabilité et de renforcer leurs capacités”, a-t-il ajouté.

Cela ajoute au débat public qui a remis en question l’administration des 4T concernant le mouvement féministe, car bien qu’il y ait des droits à l’équité sur le papier et dans la bureaucratie mexicaine une tentative d’équilibre, en réalité les femmes au Mexique, ils continuent d’être victimes de différents types de violence.

Selon les bureaux de ONU Femmes au MexiqueDepuis 2007, il y a eu une augmentation alarmante du taux de décès de femmes présumés être des homicides, et depuis 1998, ce nombre est en baisse; Cependant, il convient de noter que selon cette métrique, l’augmentation des fémicides présumés Cela coïncide avec le début de la soi-disant guerre contre le trafic de drogue qui a commencé sous le régime de Felipe Calderón Hinojosa.

Elle a même été victime de critiques fondées sur des caractères esthétiques dans sa progression dans la politique mexicaine, comme l’occasion qu’elle a été critiquée sur les réseaux sociaux pour une photo prise à la pointe du volcan Sangangüey.

«J’ai réalisé que ma photo au sommet du volcan Sangangüey, caractéristique de Tepic, a suscité la polémique. “ Qu’un député devrait être plus sérieux ”, “ que je pose en sous-vêtements ”, “ pourquoi ai-je enlevé mon chemisier ”… je veux juste vous dire deux choses à propos de cette photo: Je n’arrêterai jamais d’exercer ma liberté d’expression à cause de mon sexe, et personne ne devrait. Et que le monde serait meilleur s’il n’y avait pas autant d’hommes et de femmes machos. Nous avons beaucoup lutté pour rendre visible et éradiquer la violence de genre, pour que nous soyons nous-mêmes les promoteurs de ce discours qui nous dénigre. P.S. C’était un haut de sport, pas un soutien-gorge … et même si c’était», A écrit le législateur.

Il convient également de rappeler le temps où elle, le Dr Beatriz Gutiérrez Müller et López Obrador ont attiré l’attention de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux concernant un événement soi-disant inconfortable dans un aéroport.

