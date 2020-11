BRUXELLES (AP) – Veuillez laisser une chaise vide lors du dîner de Noël familial de cette année par mesure de précaution ou faites face à la possibilité de laisser ce siège vide pour toujours.

C’est le dilemme auquel sont confrontés les Européens pour contenir le COVID-19 pendant la saison de Noël.

Le Premier ministre belge Alexander de Croo a déclaré que les efforts longs et difficiles du pays ne devraient pas être gaspillés par quelques heures chaudes à échanger des cadeaux sous le sapin de Noël. “Je ne veux pas que les progrès des quatre dernières semaines soient gaspillés en quatre jours”, a déclaré le responsable aux législateurs cette semaine.

Les nations d’Europe ont du mal à réconcilier les conseils médicaux avec une tradition qui appelle à de grands rassemblements dans des salles souvent étouffantes, où les gens discutent, crient et chantent ensemble, offrant un espace idéal pour un virus qui a tué plus de 350 000 personnes sur le continent à ce jour.

Si les familles n’ont pas perdu de proches pendant la pandémie, beaucoup n’ont pas été en mesure de se réunir jusqu’à présent cette année en raison de restrictions et, espérons-le, les vaccins arriveront en 2021. Même les mariages ou les funérailles nécessitent désormais une planification minutieuse. et des décisions déchirantes quant à savoir qui sera laissé de côté.

D’où l’idée d’appuyer sur le bouton pause, même pendant quelques jours.

La Grande-Bretagne, avec le taux de mortalité le plus élevé du continent à 57 031, n’a pas pu résister à l’envie de se détendre.

Actuellement, il est interdit aux personnes de se rendre dans d’autres maisons et il y a des limites de voyage vers les points chauds d’infection. Tout cela ira par-dessus bord pendant cinq jours de festivités, lorsque jusqu’à trois ménages peuvent former une «bulle de Noël» et que les membres peuvent se déplacer librement entre eux.

Dans le même temps, le personnel des hôpitaux et des maisons de retraite à travers l’Europe est convaincu que leurs nombreux sacrifices pourraient être vains si les règles sont trop assouplies. Après tout, la résurgence de cet automne a fait suite à des assouplissements similaires au cours de l’été.

Bien que l’Union européenne n’ait pas son mot à dire sur les restrictions nationales pour Noël, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a une formation médicale, a appelé à la prudence jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles.

“Nous devons tirer les leçons de l’été et ne pas répéter les mêmes erreurs”, a-t-il déclaré. “Se détendre trop vite et trop risque une troisième vague après Noël.”

Mais même dans son Allemagne natale, dirigée par la très prudente Angela Merkel, les considérations sociales prévaudront: une restriction actuelle limitant les rassemblements privés à cinq personnes dans un maximum de deux ménages, enfants non compris, pourrait doubler à 10 personnes d’ici Noël.

L’Italie, où la pandémie a durement frappé l’Europe, prend une ligne dure à Noël. Et une tradition principale fait débat: la Misa de Gallo.

Le gouvernement est en pourparlers avec des représentants catholiques pour que les célébrations religieuses de la veille de Noël aient lieu avant le couvre-feu national à 22 heures, bien qu’il soit également proposé de prolonger le couvre-feu au moins jusqu’à minuit aux alentours de Noël. .

____

Angela Charlton et John Leicester à Paris, Dave Rising et Frank Jordans à Berlin et Nicole Winfield à Rome ont contribué.