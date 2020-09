Les incendies de forêt qui font rage dans l’Oregon ont provoqué des destructions «sans précédent» dans de grandes parties de l’État, a déclaré mercredi la gouverneure Kate Brown.

«Cela pourrait être la plus grande perte en vies humaines et en biens due aux incendies de forêt dans l’histoire de notre État», a déclaré Brown, selon KGW.

Trente-cinq incendies brûlent activement sur plus de 500 miles carrés dans l’Oregon, a rapporté The Oregonian. Des rafales de vent atteignant 50 mi / h ont attisé les flammes, incitant les responsables à dire à 16 000 personnes de quitter leurs maisons et d’évacuer trois prisons cette semaine, selon l’Associated Press.

Les responsables n’ont pas confirmé le nombre de décès dus aux incendies, mais Brown a averti que les gens devraient s’attendre à «des conséquences dévastatrices pour tout l’État», a rapporté le Washington Post. Cinq villes de l’Oregon, dont Detroit, Blue River, Vida, Phoenix et Talent «sont substantiellement détruites» avec «des centaines de maisons perdues», selon le Post.

«Il n’y a littéralement pas de ressources disponibles» pour être envoyées aux feux nouveaux ou croissants, a déclaré Travis Medema, directeur forestier régional pour l’est de l’Oregon, selon The Oregonian. Selon Medema, la «croissance catastrophique» a rendu la surveillance des acres brûlées, des structures détruites et des vies perdues encore plus difficile, selon The Oregonian.

«J’ai parlé à des gens qui sont en feu depuis 20, 30, 40 ans et plus et ils n’ont jamais rien vu de tel auparavant», Nick Nauslar, spécialiste des conditions d’incendie au National Interagency Fire Center de Boise, Idaho, a tweeté le 8 septembre. « Pas autant de grands incendies de forêt qui se propagent rapidement dans une région aussi vaste. »

Washington et la Californie connaissent également des incendies de forêt dévastateurs, qui ont été exacerbés par les sécheresses, selon le Post. La fumée dans la région occidentale a ramené la qualité de l’air à des niveaux «très malsains» et même «dangereux», a rapporté le Post.