Avec Luis Suárez et Diego Godín comme bannières, les footballeurs uruguayens se sont prononcés lundi en faveur de l’Angleterre de football, annulant sa décision de suspendre Edinson Cavani pour trois matchs après avoir utilisé l’expression “negrito” comme un salutations affectueuses sur les réseaux sociaux.

Godín a publié une déclaration de l’Association uruguayenne des footballeurs déclarant que c’est la FA (l’acronyme de la fédération anglaise), et non l’attaquant de Manchester United, qui a commis un «acte discriminatoire».

“Une personne n’a pas été condamnée, mais notre culture et notre mode de vie ont été condamnés”, a souligné la déclaration du syndicat des footballeurs et partagée par Suárez et Godín.

“La FA exprime à travers sa sanction une ignorance totale et un mépris pour une vision multiculturelle du monde, respectueuse de la pluralité, s’éloignant de l’application unilatérale et rigide de ses règles antiracistes”, at-il ajouté.

Suárez, buteur historique de La Celeste et jouant actuellement pour l’Atlético de Madrid, a utilisé l’emoji du poing fermé pour reproduire le tweet de Godín.

Les footballeurs uruguayens ont exhorté les autorités de la FA à “revoir d’urgence leurs processus de prise de décision en relation avec ces questions afin de ne plus jamais commettre une injustice similaire” et à lever une sanction qui, selon eux, a entaché la réputation de Cavani.

Cavani devra également payer une amende de 100000 livres (136500 $) et suivre un cours en personne après avoir reconnu qu’il avait enfreint les règles de la FA dans le message qu’il a envoyé à un ami sur Instagram après avoir marqué deux buts lors de la victoire 3-2 de United en tant que à Southampton en octobre pour la Premier League.

La FA a déclaré que le commentaire était “insultant, abusif, inapproprié et donnait une mauvaise réputation au football” et constituait une “infraction aggravée” car “il incluait une référence, expresse ou implicite, de couleur et / ou de race et / ou d’origine. ethnique”.

Cavani, qui a déjà bouclé un match de suspension, s’est immédiatement excusé après avoir envoyé le message et ne s’est pas levé contre l’accusation “par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football”. Dit United.

Mais il a noté que son “cœur est en paix” sur le message.

“Je sais que je me suis toujours exprimé avec affection selon ma culture et mon mode de vie”, a-t-il ajouté.

L’Association uruguayenne de football (AUF) s’est également prononcée en faveur de Cavani, le décrivant comme “une personne d’une morale et d’une éthique irréprochables”.

“L’analyse du fait qui a conduit à la sanction imposée a mérité le rejet unanime de ceux qui appliquent les critères les plus élémentaires de contextualisation culturelle et de sens des expressions faites en langue espagnole”, a déclaré l’AUF.

La fédération anglaise n’a pas répondu directement aux accusations des footballeurs uruguayens, et a plutôt réitéré les raisons qui justifiaient la sanction à Cavani.

Il a ajouté que l’explication écrite de la sanction imposée par la commission de régulation indépendante sera publiée en temps voulu.

La FA anglaise a suspendu Suarez pour huit matchs en 2011 – alors qu’il jouait pour Liverpool à l’époque – le jugeant coupable d’avoir proféré des insultes racistes contre le défenseur de Manchester United Patrice Evra lors d’un match de Premier League à Anfield.