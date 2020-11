Les gens font la queue pour voter aujourd’hui dans la ville de Rio de Janeiro (Brésil). . / F bio Motta

Rio de Janeiro, 29 novembre . .- Les forces de centre-droit qui cherchent une alternative à la polarisation entre le président Jair Bolsonaro et le leader socialiste Luiz Inácio Lula da Silva gouverneront la moitié des capitales régionales du pays, selon les résultats de le second tour des élections municipales ce dimanche au Brésil.

Le renforcement de ces formations a coïncidé avec les dures défaites subies à la fois par les candidats soutenus par le leader d’extrême droite et par les candidats désignés par le Parti des travailleurs de Lula (PT).

Les trois partis de centre-droit les plus traditionnels du pays, qui avaient déjà remporté la mairie de cinq capitales au premier tour le 15 novembre, ont remporté ce dimanche huit autres gouvernements de capitales régionales, dont ceux de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, considérés les bijoux de la couronne.

Au total, il y a 13 des 25 capitales régionales dans lesquelles des maires ont été élus à la mairie de cette année, puisque Brasilia n’a pas de maire parce qu’elle a un gouverneur, puisque les élections à Macapá ont été reportées en raison de la panne de vingt jours qui a affecté cette ville.

Les 12 autres capitales ont été distribuées par huit partis.

Les forces victorieuses sont le Parti social-démocrate brésilien (PSDB), de l’ancien président Fernando Henrique Cardoso (1995-2002); le Mouvement démocratique brésilien (MDB), pendant de nombreuses années la plus grande force électorale du pays et dirigé par l’ancien président Michel Temer (2016-2018), et les libéraux démocrates (DEM), l’un des plus grands vainqueurs des élections municipales de cette année.

La MDB a conquis cinq maires de la capitale ce dimanche: Boa Vista (Arthur Henrique), Cuiabá (Emanuel Pinheiro), Goiania (Maguito Vilela), Porto Alegre (Sebastiao Melo) et Teresina (Doutor Pessoa).

DEM, qui au premier tour avait déjà garanti les mairies de Curitiba (Rafael Greca), Florianópolis (Gean Loureiro) et Salvador (Bruno Reis), en a obtenu une quatrième ce dimanche: la stratégique de Rio de Janeiro (Eduardo Paes).

Et le PSDB, qui a remporté le 15 novembre deux gouvernements municipaux avec Álvaro Dias à Natal et Cinthia Ribeiro à Palmas, en a ajouté deux autres ce dimanche: ceux de Porto Velho (Hildon Chaves) et de Sao Paulo (Bruno Covas), la plus grande ville. du pays.

En revanche, le parti de Lula a subi des défaites dans les deux grandes villes dans lesquelles il avait encore des possibilités ce dimanche et pour la première fois il sera absent des mairies des capitales régionales du Brésil depuis 1985.

D’autres formations de gauche ont mieux performé, comme le Parti travailliste démocratique (PDT), qui gouvernera deux capitales; le Parti socialiste brésilien (PSB), avec deux autres, et le Parti du socialisme et de la liberté émergeant (PSOL), qui a remporté aujourd’hui la mairie de Belén.

DISCALL OF THE PT ET “BOLSONARISMO”

Le PT, qui a déjà dirigé Sao Paulo à deux reprises, avait atteint un record de neuf capitales en 2004, dans la deuxième année du mandat présidentiel de Lula (2003-2010).

Les résultats révèlent l’effondrement du PT, qui a fini par être l’un des grands perdants de ces élections municipales, après avoir été considéré pendant de nombreuses années comme la principale référence du camp progressiste au Brésil.

Le même revers a été subi par les candidats soutenus par Bolsonaro, qui, sans formation depuis son départ du Parti social-libéral (PSL) l’année dernière en raison de divergences avec ses dirigeants, a exprimé son soutien explicite à 13 candidats, dont 11 ont été battus.

Les seuls considérés comme “Bolsonaristas” qui ont remporté les élections dans les capitales régionales étaient Tiao Bacalom à Rio Branco et Lorenzo Pazolini à Vitoria. Mais alors que le soutien du président à Bacalom était assez timide, Pazolini a passé toute la campagne à nier avoir partagé des idées avec le chef d’extrême droite.

Les trois forces qui gouverneront la moitié des capitales rejettent la polarisation du pays entre l’extrême droite de Bolsonaro et le gauchisme de Lula – qui a généré une grande radicalisation lors des élections présidentielles de 2018 – et négocient depuis plusieurs mois une candidature alternative du centre pour la présidence en 2022.

Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, l’un des principaux dirigeants du PSDB et qui ne cache pas sa volonté de succéder à Bolsonaro, a participé à ces conversations; le président de la Chambre basse, Rodrigo Maia, important dirigeant du DEM, et des personnalités du centre désignées comme «présidentielles» comme l’ancien ministre et ancien juge Sergio Moro et le présentateur de télévision Luciano Huck.