Paul Petit dénonce le maire de Sucre à Cagua

La police municipale a expulsé les sept points de la consultation populaire à Cagua, à Aragua, sur ordre du maire Chavista de la municipalité de Sucre, Miriam Pardo. Selon El Nacional, les promoteurs des centres de participation ont été intimidés par les fonctionnaires d’être détenus.

«Ici, dans la fiole Gran Mariscal, à Cagua, alors que nous nous apprêtions à commencer notre processus, une commission de police municipale s’est approchée de nous pour nous indiquer que nous devions nous retirer de ce site. Ils ont dit qu’il ne pouvait y en avoir dans toute la municipalité de Sucre à aucun moment par ordre exprès du maire de la municipalité de Sucre », a dénoncé Paul Petit, responsable politique de Cagua.

La maire de Chavista, Miriam Pardo, a donné l’ordre de libérer les centres de vote (@MiriamPardoJ)

«Nous voulons dire au maire et au régime qu’il n’y a pas lieu d’intimider ici. Il n’y a pas de menace ici. Nous, les Vénézuéliens, continuerons à travailler pour garantir donnez-nous la qualité de vie que nous méritons, nous continuerons de lutter pour éliminer ce régime et commencerons à construire ce pays que nous méritons tous. Il n’y a pas de peur ici. Ici, la seule crainte que l’on puisse avoir, c’est que rien ne se passe », a dénoncé Petit.

En outre, le député Juan Carlos Velazco a dénoncé que Des collectifs et des bandes armées du PSUV soutenus par des fonctionnaires du bureau du maire de Lagunillas ont volé le matériel aux points de participation de la Consultation populaire de Ciudad Ojeda, dans l’État de Zulia.

Des collectifs chavistes volent une urne à Zulia

Les points de vote en face à face pour la consultation promue par le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó en rejet des dernières élections législatives ont été ouverts ce samedi dans différentes régions du pays, après cinq jours au cours desquels les citoyens ont pu le faire virtuellement. Massivement, les Vénézuéliens se rendent aux points de vote et des lignes sont déjà visibles dans tout le pays.

Guaidó a dénoncé le harcèlement des groupes chavistes

Le vote a débuté lundi dernier virtuellement via deux applications, Voatz et Telegram, un format qui reste ouvert jusqu’à la fin de ce samedi.

Le plébiscite, auquel tout citoyen vénézuélien avec une pièce d’identité ou un passeport valide ou expiré peut participer, comprend trois questions: «Exigez-vous la cessation de l’usurpation de la présidence par Nicolás Maduro et demandez-vous la tenue d’élections présidentielles? et des parlementaires libres, justes et vérifiables? ” c’est le premier.

Consultation populaire vénézuélienne à Los Teques

“Rejetez-vous l’événement du 6 décembre organisé par le régime de Nicolás Maduro et demandez-vous à la communauté internationale de l’ignorer?” est la deuxième question. Le dernier est “Ordonnez-vous que les mesures nécessaires soient prises devant la communauté internationale pour activer la coopération, l’accompagnement et l’assistance qui nous permettent de sauver notre démocratie, de faire face à la crise humanitaire et de protéger le peuple des crimes contre l’humanité?”

Précisément, à la première question de la consultation, les citoyens sont invités à répondre s’ils rejettent les élections au cours desquelles le Chavisme, qui gouverne depuis 1999, a pris le contrôle du Parlement.

Lors de ces élections, qui ont eu lieu dimanche dernier, La coalition au pouvoir du Grand Pôle patriotique (GPP) a obtenu 91% des députés, bien que le secteur d’opposition dirigé par Guaidó ne se soit pas rendu aux urnes car il considérait cela comme une fraude.

Juan Guaidó a voté à Vargas, Venezuela

“Nous n’allons pas abandonner, nous allons élever la voix ensemble pour récupérer notre pays, pour les rêves de tous”, a convoqué le chef de l’opposition dans l’un de ses messages sur Twitter pour encourager la participation à sa convocation. «Je vous invite à participer, à vous exprimer fortement à la Consultation populaire», a-t-il encouragé dans un autre de ses nombreux appels sur les réseaux sociaux.

