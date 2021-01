Les deux frères, détenus dans différentes prisons, souffrent de la maladie grave. (Photo AP / Police nationale colombienne)

Les frères Miguel et Gilberto Rodríguez Orejuela, fondateurs du cartel de Cali, risquent sérieusement de mourir dans les prisons américaines. Le magazine Semana a révélé que les deux frères sont positifs pour le COVID-19 et que l’un d’eux, Gilberto, a des comorbidités dangereuses.

Les deux frères ont un âge avancé qui les place parmi la population à risque de coronavirus. Miguel, détenu dans une prison de Pennsylvanie, a 77 ans. D’un autre côté, Gilberto, un prisonnier en Caroline du Nord, a 82 ans, a souffert d’un cancer du côlon et a eu deux crises cardiaques.

Selon les médias, en raison de son état de santé délicat, le frère aîné demande aux autorités de lui permettre de passer les derniers jours de sa vie sur le territoire colombien. Malgré ses demandes fondées sur le fait d’avoir purgé 25 ans de prison entre la Colombie et les États-Unis, les autorités américaines n’accordent pas les neuf ans qui se sont écoulés dans son pays d’origine.

Qui sont les Rodríguez Orejuela?

Gilberto et Miguel Rodríguez Orjuela sont nés dans la municipalité de Mariquita, Tolima, respectivement en 1939 et 1943. La famille des frères a déménagé à Cali, la capitale de Valle del Cauca, à la recherche d’opportunités en dehors de la petite municipalité.

Gilberto et son frère, cinq ans plus jeune que lui, dans les années 1970, ils ont fondé un groupe criminel appelé «Los Chemas», qui menait des activités illégales non liées au trafic de drogue.

L’étape suivante de leurs activités criminelles a été la cocaïne, une entreprise qui les a positionnés parmi les hommes les plus riches de Colombie. Gilberto a réussi à constituer un vaste réseau d’entreprises, parmi lesquelles, selon le magazine Time en 1991, se trouvaient chaînes de pharmacies, bureaux, immeubles, banques et concessionnaires. De plus, il possédait des biens en Amérique de Cali et avait le pouvoir sur les médias locaux.

Selon la même publication, les enfants de Rodríguez Orejuela ont été éduqués aux États-Unis et en Europe. Les Colombiens les ont même comparés aux familles américaines Rockefeller et Kennedy pour leur puissance et leur richesse.

Au début de 1991, Le cartel de Cali, nouveau propriétaire de l’entreprise après le déclin du cartel de Medellín, a produit 70% de la cocaïne qui a atteint les États-Unis et 90% de l’alcaloïde vendu en Europe. Avec l’influence et la grande richesse de leurs crimes, ils sont devenus le réseau criminel le plus puissant du monde.

«Le cartel de Cali est l’organisation criminelle la plus puissante au monde. Aucune organisation pharmaceutique ne les rivalise aujourd’hui ou peut-être à un autre moment de l’histoire », Le responsable de la DEA, Robert Bonner, a déclaré au Time.

Le cartel de Cali avait une violente rivalité avec le cartel de Medellín de Pablo Escobar, mais les frères Rodríguez Orejuela ne comptaient pas sur le fait que la mort du capo redouté – le 2 décembre 1993 – allait être la raison pour laquelle les autorités se tournaient vers les frères.

Il 9 juin 1995Quelques années à peine après avoir atteint le sommet de sa carrière, Gilberto Rodríguez Orejuela a été capturé par les autorités colombiennes dans le quartier de Santa Mónica, au nord de Cali. Il 6 août La même année, Miguel, le jeune frère, a été capturé alors qu’il tentait de se cacher dans l’une des criques du groupe criminel.

Le groupe criminel redouté avait une influence économique et politique en Colombie, tout comme son cartel rival à Medellín. Même, Le réseau Rodríguez Orejuela en est venu à affecter la présidence de la République avec le soi-disant «processus 8000», avec lequel le président Ernesto Samper a été accusé d’avoir reçu un financement du cartel de Cali.

Depuis le mois de mars de l’année dernière, on sait que Gilberto serait proche de la mort et il implore dans une prison américaine de pouvoir rentrer, vieux et malade comme il est, pour mourir dans son pays.

Rodríguez Orejuela est actuellement détenu à une prison à sécurité moyenne en Caroline du Nord, purgeant une peine de 30 ans qui est purgée en février 2030, quand le baron de la drogue jadis le plus puissant de Colombie aurait 90 ans.

Mais son état de santé délicat fait que ses avocats demandent sa libération pour la deuxième fois sur les principes de compassion et de clémence. La première demande que ses avocats ont faite en 2019 était devant le pénitencier où il est détenu; la nouvelle a été soulevée devant le tribunal du district sud de la Floride.

