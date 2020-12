Los Gigantes del Cibao a marqué trois points lors de la deuxième manche et a battu les Toros del Este 4-2 mercredi, terminant la phase régulière de la Ligue dominicaine de baseball professionnel à la première place.

Avec leur victoire, les Giants ont provoqué un triple match nul avec les Toros del Este et les Águilas Cibaeñas, tous avec une fiche de 16-14 et qualifiés pour les demi-finales. Cependant, selon le critère de départage, les Giants ont terminé à la première place.

Les Giants affronteront en demi-finale qui est le vainqueur d’une série pour remporter deux des trois matchs entre les Estrellas Orientales et les Leones del Escogido, qui ont terminé respectivement quatrième et cinquième. La différence entre l’un et l’autre étant inférieure à quatre matchs, par règlement, ce mini-playoff se jouera pour rencontrer le quatrième demi-finaliste à partir du 27 décembre.

Edgar Santana (1-0) a joué deux manches parfaites dans un relais, avec deux supporters, pour remporter la victoire. Le revers est allé au record de Jorge Martínez (2-1), après avoir accordé quatre touchés et quatre coups sûrs en une et deux tiers de manche.

Juan Francisco est allé 1-en-4 et a conduit en deux points, Kelvin Gutierrez est allé 1-en-4 avec un point marqué et Moises Sierra a ajouté un simple RBI d’un de plus.

À Saint-Domingue, Vladimir Gutiérrez a terminé cinq manches sans accepter de coups sûrs ni de points et les Tigres del Licey ont dit au revoir à la saison avec une victoire 6-1 sur les Estrellas Orientales.

Gutierrez (1-2) a gagné après avoir terminé cinq manches à double zéro, en a marqué deux et en a retiré huit. Le revers est allé à Andy Otero (1-2), malgré un seul point et cinq coups sûrs en cinq manches.

Anderson Tejeda avait une fiche de 3-2 avec deux points produits et Dennicher Carrasco avait également une fiche de 4-2 avec deux points produits pour les Tigres, qui avaient déjà été éliminés de la compétition.

La saison régulière s’est terminée avec les Giants en tant que leaders avec un bilan de 16-14, suivis par Toros (16-14) et Águilas (16-14), tous déjà qualifiés pour les demi-finales qui débuteront le 2 janvier. Estrellas (15-15) et Leones (14-16) joueront le mini-playoff du 27 décembre pour définir la quatrième demi-finale.

PORTO RICO

Quatre lanceurs RA12 combinés pour limiter l’attaque des Indiens de Mayagüez à deux coups sûrs, et l’équipe appartenant à Roberto Alomar a gagné 1-0 pour obtenir la première victoire de son histoire dans la Ligue de baseball professionnelle Roberto Clemente.

RA12 a ainsi brisé la séquence de 13 défaites consécutives qui a ouvert la saison.

Gabriel Cotto (1-0) a gagné après avoir résolu un dégagement d’une manche et une troisième dans l’ordre. Le revers est allé à Kenny Hernández (0-2), bien qu’il n’ait concédé qu’un seul point et deux coups sûrs en cinq solides manches.

La seule manche du match a eu lieu lors de la troisième manche, lorsque Miguel Pabón a débuté avec un simple, a avancé à la deuxième base sur un terrain sauvage de Kenny Hernández et à la troisième sur un ballon au sol de Landy Peña, avant de profiter d’un sacrifice fly de Joab González à annoter.

À Manatí, Jan Hernández a frappé un circuit en solo et Edwin Arroyo a frappé 4-2 avec un doublé et un RBI lors de la victoire 3-1 des Athéniens sur les Caguas Criollos.

Eddy Tavarez (1-0) a retiré deux manches sans but en tant que releveur pour gagner le match. Il a été perdu par Chris Muller (0-1), après avoir accepté deux points et deux coups sûrs en seulement un tiers de la manche.

Caguas maintient la tête du circuit avec une fiche de 12-2, suivie de Mayagüez (10-4), Manatí (5-9) et RA12 (1-13).

VENEZUELA

Les Braves de Margarita ont organisé une attaque de sept touchés lors de la sixième manche et ont battu les Sharks de La Guaira 8-7, remportant sept de leurs dix derniers matchs dans la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Erick Salcedo a frappé un simple RBI à deux points, David Rodriguez et Eguy Rosario sont allés 2 en 4 avec des points produits et José Martínez est allé 2 en 1 avec un point produit pour soutenir l’attaque des vainqueurs.

Carlos Navas (2-1) a lancé 1 2/3 manches sans permettre à un point de gagner le match. Il a été perdu par Arnaldo Hernández (0-1), après avoir admis une course dans une manche par intérim.

A Barquisimeto, les Caribes de Anzoátegui ont battu les Cardenales de Lara 4-1. Tomás Telis avait une fiche de 3-2 avec un RBI, Luis Sardiñas a également eu deux coups sûrs avec un RBI et Oswaldo Arcia a choisi de conduire dans une autre manche.

Jaison Vilera (1-0) a abandonné 1 1/3 de manche sans permettre des points dans son travail de secours pour décrocher la victoire. Le désastre est allé au record de Néstor Molina (0-2), bien qu’il n’ait concédé que deux scores et deux coups sûrs en cinq manches.

A Caracas, un départ solide d’Erick Leal a conduit les Navegantes del Magallanes à une victoire 4-3 sur les Leones locaux.

Leal (3-1) a terminé cinq manches vides, n’accordant que trois coups sûrs alors qu’il attisait quatre adversaires pour remporter la victoire. Le revers est allé à Frank López (1-2), après avoir accordé trois touchés et six coups sûrs en trois manches

Renato Nunez est allé 1 pour 5 avec deux points produits et Cade Gotta est allé 5 pour 3 avec un triple, un point produit et un marqué.

Le duel entre les Tigres de Aragua et les Águilas del Zulia n’a pas été joué. La Ligue vénézuélienne a limité la participation des Tigres jusqu’au 26 décembre après avoir enregistré des cas positifs de COVID-19.

Dans la division centrale, les Caribs mènent avec une fiche de 14-12, suivis de Leones (13-13), Tigres (10-12) et Sharks (8-16). Dans la division Ouest, les Cardinals avec une fiche de 15-10 sont en tête, suivis par Braves (15-11), Navegantes (13-11) et Aguilas (10-13).