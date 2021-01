Football Football – FIFA World Cup 2022 South American Qualifiers – Pérou / Argentine – Stade national, Lima, Pérou – 17 novembre 2020 Arbitre Wílmar Roldán Daniel Apuy / Pool via REUTERS

Avec 40 ans et une longue histoire de justice sur les terrains de football de Colombie et du monde, Wílmar Roldán Il s’est imposé comme l’un des meilleurs arbitres du pays et d’Amérique du Sud. Sa longue carrière lui a permis d’être présent dans les événements les plus importants, comme les Coupes de l’America, les Coupes Libertadores et les Coupes du monde, où ses bonnes performances lui ont permis de rester dans l’élite et de devenir une référence.

L’Antioqueño a accordé une interview au site Web du Escargot gol, dans lequel il évoque l’utilisation du VAR et fait une analyse de ses performances en 2020, année qu’il décrit comme l’une des meilleures de sa carrière.

L’arbitre a souligné les avantages de l’outil technologique et a souligné que ce sera une question de temps pour que les critiques à son encontre disparaissent. «Bien utilisé est excellent. Tout est un processus d’apprentissage et les gens déforment beaucoup de choses. Les règlements du football existent depuis 100 ans et personne ne les connaît, encore moins les règlements VAR, qui existent depuis cinq (…). Je suis toujours dans la mentalité de contribuer et l’un avec le VAR doit adhérer au protocole qui est très clair: rendre justice au football », a-t-il déclaré.

Le juge expérimenté a fait son bilan de l’outil, dans le championnat local, et a indiqué que c’était positif. «Le VAR est là pour rester. De mon point de vue, il a été bien utilisé. J’espère que nous ne l’avons pas seulement dans certains matchs parce qu’il a bien fait; il a remporté l’année en Colombie, à gauche “ajoutée.

Roldán a avoué que l’année dernière avait été spéciale pour lui et a salué sa performance, malgré les défis professionnels auxquels il a dû faire face en raison de l’urgence sanitaire que traverse le monde. «Les premiers mois de confinement ont été difficiles, mais je me suis adapté et n’ai pas arrêté la formation. Je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière et je ne voulais pas que la pandémie me prenne un an. J’ai vécu chaque match d’une manière particulière, malgré le fait que je devais être loin de ma famille et faire de longs voyages par voie terrestre. J’ai tout apprécié et ça se voit, c’est pourquoi 2020 a été l’une des meilleures années de ma carrière », a-t-il déclaré dans le dialogue.

L’Antioqueño a dirigé les actions de la dernière finale de la BetPlay League, entre Indépendant Santa Fe et L’Amérique de Cali, et a fermé un autre chapitre de son histoire en tant que juge. En 2021, un nouveau débutera et restera en vigueur, jusqu’à ce que les managers l’examinent. «J’aimerais bien terminer ma carrière. Le thème de la pandémie était un pôle terrestre. Je vis chaque match comme si c’était le dernier et je reçois les compliments des gens qui reconnaissent l’effort que je fais », a-t-il conclu.

Vous etes peut etre intéressé:

River Plate, avec deux Colombiens à bord, affronte le premier match des demi-finales de Libertadores

Fabriana Arias, patineuse colombienne, nominée pour la meilleure athlète de tous les temps aux Jeux mondiaux