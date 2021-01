Suivi de Carlos Tevez contre Santos

Bouche n’a pas mis les pieds au Brésil, est tombé par un retentissant 3-0 contre Santos et a été éliminé de la Copa Libertadores, l’objectif maximum du club pour la saison qui est sur le point de se terminer et qui a été retardée par l’avancée de la pandémie de coronavirus dans le monde.

Ce fut une défaite douloureuse pour l’équipe qu’il dirige Michelangelo Russo, qui n’a à aucun moment eu une chance d’approcher l’équipe brésilienne dans le résultat et était en prélude à disputer le numéro 12 final de son histoire dans la compétition.

Au-delà des faibles performances, l’un des protagonistes centraux de l’équipe argentine était Carlos Tevez. Le capitaine de Boca a vécu un match particulier: clé du bon passage que Xeneize a eu dans les Libertadores pour atteindre les demi-finales, il ne pouvait pas faire grand-chose à Vila Belmiro et était agacé par les différentes actions qui ont conduit à la victoire de Peixe .

Avant 50 secondes d’action, l’équipe de Russo a subi le premier jeu contre. Marinho a volé le ballon à Fabra et a tiré à travers, mais le ballon a touché le poteau. Déjà à 15 minutes, Pituca a profité d’un rebond et de la petite réaction de la défense de Boca pour mettre le 1-0 en faveur des locaux. Ensuite, avant de se préparer à servir depuis le centre du terrain, Tevez s’est retourné et a commencé à haranguer ses coéquipiers: “Allez, allez …” étaient les mots avec lesquels le 10 bleu et or a tenté d’encourager le reste et a exigé l’attention d’une défense qui a subi tout le match.

Avec 0-1, Xeneize a timidement tenté de rechercher l’égalité. Le local lui a donné le ballon, mais l’équipe de Russo n’a jamais trouvé le moyen de blesser la défense de ceux dirigés par Cuca. Tevez a cherché à s’associer avec ses pairs, mais n’a pas pu le faire.

En seconde période, tout serait en descente pour Boca. À 4 minutes, Eduardo Salvio a perdu le ballon sur le côté droit après avoir essayé une pipe au milieu du terrain, Santos est sorti rapidement contre le but d’Andrada et le Vénézuélien Soteldo a profité des espaces pour marquer le deuxième but des Brésiliens. Ce jeu a provoqué la colère de Tevez, qui a reproché à deux reprises la décision que l’attaquant a tenté de prendre. D’abord, il fit un geste de la main et quelques secondes plus tard, il fit un geste comme pour indiquer à l’ancien Lanús qu’une action de ce type ne pouvait pas être faite à cet endroit sur le terrain.

Deux minutes après le 2-0, une belle combinaison entre Marinho et Lucas Braga s’est terminée avec le troisième but de Santos qui a défini le match pour Peixe. Au-delà des tentatives, Boca n’a même pas pu escompté et est tombé sans atténuer. Visiblement battu par la défaite, lorsque le numéro 11 de l’équipe de São Paulo s’est approché pour demander le maillot, Carlitos a refusé et se dirigea vers l’entrée du vestiaire de visite.

Malgré l’attitude du capitaine xeneize sur le terrain de jeu, il a finalement changé la veste de Marinho en accédant aux vestiaires.

Comme pour le reste des joueurs de Boca, Tevez est parti sans faire de déclaration après ce qui s’est passé à Vila Belmiro. Il sera maintenant temps de récupérer et de se concentrer pour disputer le dernier match avant la pause: dimanche prochain, à San Juan, Xeneize affrontera Banfield en finale de la première édition de la Diego Maradona Cup.

