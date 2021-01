Guerriers de l’état d’or a été imposé en tant que visiteur de Les Lakers de Los Angeles par 113-115 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de battre à la maison pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 112-95. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Pépites de Denver par 114-104. Avec ce résultat, Guerriers de l’état d’or accumule jusqu’à présent sept victoires en 13 matchs disputés dans la compétition, tandis que Les Lakers de Los Angeles il reste avec 11 victoires en 15 matchs joués.

Au cours du premier trimestre, le leadership était entre les mains des joueurs des Los Angeles Lakers, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-0 et ont augmenté l’écart à un maximum de 19 points (33-14) jusqu’à terminer avec un résultat. du 34 au 22. Après cela, au deuxième trimestre Les Lakers de Los Angeles a réussi à se distancer dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un autre partiel de 11-2 et a eu une différence maximale de 16 points (60-44) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 30-26. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 64 à 48 points avant la pause.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 17-2 partiel dans ce quart jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 28-33 (et un total de 92-81). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Guerriers de l’état d’or Ils ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont obtenu un partiel de 15-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-34. Enfin, le duel s’est terminé sur un résultat de 113-115 en faveur de Guerriers de l’état d’or.

Pendant le match, les actions de Stephen Curry et Kelly Oubre, qui a eu 26 points, sept passes et un rebond et 23 points et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Anthony Davis et Dennis Schroder, avec 17 points, sept passes et 17 rebonds et 25 points, trois passes et cinq rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Les Lakers de Los Angeles sera contre Bucks de Milwaukee dans le Forum Fiserv, tandis que Guerriers de l’état d’or tu verras les visages avec San Antonio Spurs dans le Centre de poursuite.