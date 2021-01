Des soupçons d’investissements immobiliers de plusieurs millions de dollars réalisés par des Vénézuéliens à Miami. Des tonnes de cocaïne importées du Mexique et de Colombie saisies dans des entrepôts à Brooklyn et dans le Queens.

Monde de Miami / AP

Le défilé d’éminents Latino-Américains extradés vers les États-Unis pour faire face à des accusations devant les tribunaux dure depuis des décennies.

Cependant, ces dernières années, Miami et New York se sont positionnés comme deux des districts les plus actifs pour enquêter sur eux et les poursuivre, chacun dans sa spécialité: les procureurs du sud de la Floride se sont concentrés sur le blanchiment d’argent dû à la corruption. , souvent liés aux Vénézuéliens, et ceux de New York ont ​​jeté leur dévolu sur le trafic de drogue, souvent lié à des hauts fonctionnaires mexicains.

“C’est vraiment une question de savoir où se trouvent les meilleures preuves”, a déclaré Jodi Avergun, un ancien procureur, à l’Associated Press, expliquant que si New York est une plaque tournante pour la drogue et les banques où l’argent de la drogue circule, Miami a corrompu les Latino-Américains. avec des propriétés et des comptes en Floride. “Ils y passent beaucoup de temps et y dépensent beaucoup d’argent.”

Avec ces affaires judiciaires, les États-Unis veulent indiquer clairement qu’ils ne tolèrent pas l’utilisation de leur territoire pour discuter de ces crimes et qu’ils sont prêts à tout faire pour protéger la sécurité nationale et faire en sorte que leurs lois soient respectées, où qu’elles se trouvent. qui les transgressent.

“Ils ne veulent pas que les États-Unis soient un refuge pour l’argent corrompu”, a déclaré l’ancien procureur fédéral du sud de la Floride, Curtis Miner, à l’AP, évoquant les raisons pour lesquelles le gouvernement porte les affaires devant les tribunaux. “Ils ne veulent pas que le marché immobilier américain ou les banques américaines cachent de l’argent corrompu ou soient utilisés pour tirer profit de l’argent corrompu.”

Parmi les accusés figurent le président vénézuélien Nicolás Maduro, le trésorier du défunt président Hugo Chávez, Alejandro Andrade; ou aux hommes d’affaires qui, comme le magnat de la télévision Raúl Gorrín, s’associent au gouvernement vénézuélien pour tirer profit d’entreprises corrompues.

Des Mexicains sont également chassés, comme le trafiquant de drogue Joaquín «El Chapo» Guzmán, l’ancien procureur général de l’État mexicain de Nayarit, Edgar Veytia, ou l’ancien secrétaire à la Sécurité publique de ce pays, Genaro García Luna.

Les Centraméricains sont nombreux: de Fabio Lobo, fils de l’ancien président du Honduras Porfirio Lobo; l’ancien président du Guatemala Alfonso Portillo et Tony Hernández, frère de l’actuel président du Honduras.

Miami est la ville choisie par les riches latino-américains pour passer leurs vacances ou résider en permanence. Sa proximité géographique avec l’Amérique latine et l’usage répandu de l’espagnol en ont fait un pôle d’attraction pour les Américains centraux et sud-américains, qui sauvegardent leur argent dans les banques locales ou effectuent des investissements immobiliers.

Depuis la fin des années 1990, le sud de la Floride est le berceau préféré de centaines de milliers de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays en fuyant le socialisme.

Parmi ceux qui sont arrivés, il y avait également d’éminents hommes d’affaires et d’anciens fonctionnaires qui sont devenus millionnaires en concluant des accords frauduleux avec le gouvernement vénézuélien et ont utilisé les banques de Miami pour blanchir de l’argent avec lesquels ils ont acheté des hôtels particuliers, des bateaux, des avions privés et des voitures.

Dans le sud de la Floride, Andrade a été condamné fin 2018 à une décennie de prison pour avoir participé à un scandale impliquant plus d’un milliard de dollars de pots-de-vin avec d’autres Vénézuéliens, dont le banquier Gabriel Arturo Jiménez y Gorrín, le propriétaire de Globovisión.

“J’assume l’entière responsabilité des actes pour lesquels j’ai plaidé coupable”, a déclaré Andrade au juge Robin Rosenberg au moment de sa condamnation. “En tant que trésorier, j’ai pris de très mauvaises décisions que je regrette aujourd’hui de tout mon cœur.”

Gorrín reste un fugitif après avoir été accusé d’avoir versé plus de 150 millions de dollars de pots-de-vin à Andrade et à d’autres responsables vénézuéliens en échange d’opérations à un taux de change favorable et d’avoir caché des bénéfices dans des propriétés de luxe à Miami et Manhattan.

Le magnat a également payé Andrade les dépenses liées à l’achat d’un yacht, d’avions et de chevaux de 4,35 millions de dollars.

Tout au long de son processus, Andrade a été représenté par Miner, qui après avoir quitté le parquet s’est tourné vers la pratique privée.

«C’est comme une boule de neige», a déclaré l’ancien procureur fédéral du sud de la Floride Michael Nadler, évoquant la façon dont les affaires judiciaires en Amérique latine surviennent et sont liées les unes aux autres.

Miami a créé une unité spéciale d’enquête sur le blanchiment d’argent en 2019 après des rapports de presse selon lesquels des Sud-Américains achetaient des appartements à des valeurs astronomiques, souvent avec de l’argent liquide d’origine douteuse, augmentant ainsi le coût de la vie pour les résidents locaux.

A Miami, le cas notoire de la «mallette» a également été diffusé pour lequel l’homme d’affaires vénézuélien Franklin Durán a été condamné à quatre ans de prison pour avoir dissimulé l’origine de quelque 800 000 dollars qui auraient été envoyés par le gouvernement Chávez à la campagne de la par la présidente argentine de l’époque, Cristina Fernández.

Après avoir purgé sa peine, Durán a été expulsé vers le Venezuela.

À New York, les Latino-Américains accusés de trafic de drogue sont passés par les élégants tribunaux du district est et sud depuis des années, attirant l’attention des médias latino-américains et ouvrant une fenêtre sur le monde criminel trouble de pays comme le Mexique, la Colombie, le Honduras ou le Guatemala. .

La ville est une destination claire pour la cocaïne qui vient d’Amérique latine et possède des bureaux de nombreux organismes gouvernementaux qui collaborent aux enquêtes. C’est pourquoi une unité spéciale a été créée pour s’occuper du trafic international de drogue.

«Le district est de New York a probablement été le premier district (aux États-Unis) à se concentrer sur les affaires de trafic international de drogue», a déclaré Avergun, qui était chef de la section des stupéfiants et des drogues dangereuses du ministère de la Justice.

En outre, les procureurs se spécialisent au fil du temps dans un cartel spécifique ou une route de la drogue particulière et traitent des témoins similaires dans des affaires connexes qui se retrouvent entre les mains du même juge, a déclaré l’expert.

“Ces affaires ont tendance à rester dans le même district”, a expliqué l’ancien procureur.

Le procès de Hernández, accusé de trafic de drogue, a montré l’union entre le monde de la drogue et la politique au Honduras. L’un des témoins, Devis Leonel Rivera Maradiaga, chef du cartel de Los Cachiros, a déclaré qu’il avait ordonné la mort de plus de 70 personnes et déclaré avoir versé des pots-de-vin à l’actuel président hondurien Juan Orlando Hernández.

Selon les procureurs du district sud de New York, le président hondurien a même reçu des paiements, par l’intermédiaire de son frère, de «El Chapo» Guzmán, le plus célèbre trafiquant de drogue latino-américain purgeant une peine aux États-Unis. Après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité en juillet 2019, Guzmán a échoué au processus: «Il n’y avait pas de justice ici».

Eduardo Balarezo, un ancien avocat de «El Chapo», a critiqué le système judiciaire américain.

“Les Etats-Unis ont investi dans la guerre contre la drogue depuis si longtemps qu’ils sont contraints de montrer des résultats”, a déclaré l’avocat. «Le trafic de drogue n’a pas du tout diminué, en fait, de plus grandes quantités de drogue sont transportées maintenant qu’avant le procès de Joaquín Guzmán. Beaucoup de ces accusations sont du pur théâtre », a-t-il ajouté.

Balarezo n’est pas d’accord avec tant de Latino-Américains qui se retrouvent aux États-Unis parce qu’ils finissent par coopérer avec les autorités pour recevoir des peines légères.

“Ils auraient été condamnés à des peines plus sévères dans leur propre pays”, a-t-il déclaré.

García Luna, qui a été secrétaire mexicain de la sécurité publique entre 2006 et 2012 avec le président d’alors Felipe Calderón, a plaidé non coupable aux accusations des procureurs selon lesquelles il aurait reçu des millions de dollars du cartel de Sinaloa en échange de il pouvait trafiquer de la cocaïne à l’aise.

Dans une autre affaire très médiatisée, les procureurs ont poursuivi l’ancien secrétaire à la Défense mexicain Salvador Cienfuegos, arrêté en décembre à Los Angeles. Le Mexique considérait que le fait de ne pas être informé des enquêtes violait les accords bilatéraux et avait engagé de fortes pressions diplomatiques. Enfin, les États-Unis ont abandonné les charges retenues contre le militaire.

De nombreux accusés aux États-Unis restent libres en Amérique latine. Maduro a été accusé de terrorisme, de corruption et de trafic de drogue même s’il sait que son extradition est peu probable, du moins pour le moment. Le département d’État offre une récompense de 15 millions de dollars pour les informations ayant conduit à sa capture.

Qu’ils soient ou non extradés, ce n’est pas quelque chose que le gouvernement américain valorise au moment du lancement du processus, a expliqué Nadler, l’ancien procureur qui est maintenant associé dans un cabinet d’avocats à Miami. Ce qui compte, dit-il, c’est que “s’ils ont commis un crime, ils seront inculpés”.