Les gouverneurs de 15 des 27 États brésiliens ont adressé ce mercredi une lettre au président du pays, Jair Bolsonaro, dans laquelle ils demandent un “dialogue diplomatique»Avec les autorités des pays producteurs de matières premières essentielles pour la fabrication de vaccins contre le COVID-19.

Dans le document, auquel les médias locaux avaient accès, les gouverneurs ont demandé qu’il soit «évalué la possibilité d’établir un dialogue diplomatique“Surtout avec la Chine et l’Inde donc”assurer la continuité du processus de vaccination»Au Brésil, qui compte déjà plus de 211 000 décès et 8,5 millions de cas de coronavirus.

«Les gouverneurs des entités fédérées brésiliennes qui signent ce dossier se tournent vers Votre Excellence pour discuter de la nécessité cruciale de maintenir l’approvisionnement externe en intrants«Pour la production de vaccins au Brésil, précise la lettre.

Un total de 15 dirigeants régionaux ont signé le document, parmi lesquels Joao Doria, souverain de São Paulo, l’État le plus riche et le plus peuplé du Brésil et responsable de la fabrication dans le pays de Coronavac, du vaccin anticovide mis au point par le laboratoire chinois Sinovac, à travers l’Institut Butantan.

Le Brésil a commencé la vaccination cette semaine sur tout son territoire avec seulement 6 millions de doses de Coronavac, qui a reçu le feu vert de l’agence de régulation dimanche dernier, tout comme la formule développée par le laboratoire AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Cependant, la vaccination risque d’être paralysée par manque de matières premières pour la production de plus de doses, selon Butantan, ainsi que pour le retard dans la livraison de deux millions de doses de vaccin Oxford par le gouvernement indien.

Ce mercredi, le directeur de Butantan, Dimas Covas, a rapporté que la matière première pour la production de plus de doses “c’était presque totalement épuisé”Et, lors d’une conférence de presse à São Paulo, il a de nouveau fait une demande publique pour Bolsonaro et son ministre des Affaires étrangères accélérer les négociations avec les pays exportateurs.

“Je demande à notre président, notre ministre des Affaires étrangères, de nous aider à établir cette relation avec la Chine. et qu’il demande que les procédures bureaucratiques pour cette exportation soient effectuées dans les plus brefs délais », a déclaré Covas.

La Fondation d’État Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsable de la production du vaccin Oxford au Brésil, connaît un problème similaire.

L’institution suit le en attente d’un lot de deux millions de doses de l’antigène produit en Inde et dont l’exportation n’a pas encore été autorisée par le gouvernement du pays.

Également, Fiocruz a annoncé la veille qu’il retarderait la livraison des premières doses fabriquées au Brésil en raison du retard dans l’expédition depuis la Chine des matières premières nécessaires à sa production.

L’impasse, sur laquelle ni l’exécutif ni le ministère brésilien des Affaires étrangères ne se sont prononcés jusqu’à présent, a conduit le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, pour tenir une rencontre virtuelle ce mercredi avec l’ambassadeur de Chine au Brésil, Yang wanming.

A l’issue de la rencontre, Maia a exclu que le retard dans l’expédition des fournitures ait un rapport quelconque avec des “obstacles politiques” entre le Brésil et la Chine, dont les relations diplomatiques se sont refroidies depuis l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro et son approche du désormais ancien président des Etats. Unis Donald Trump.

