Les Memphis Grizzlies ont battu les Brooklyn Nets (116-111) en prolongation lundi dans un match dont leur jeune silhouette Ja Morant a dû se retirer en raison d’une blessure à la cheville dont la gravité est inconnue.

Le vainqueur du dernier prix de la recrue de l’année a été blessé en action défensive au deuxième quart-temps lorsqu’il a sauté pour tenter de bloquer un terrain du Français Timothé Luwawu-Cabarrot.

Morant a mal soutenu son pied gauche lors de sa chute et, après quelques minutes allongées à recevoir des soins médicaux, il a été retiré du terrain du Barclays Center de Brooklyn (New York) en fauteuil roulant avec de grands gestes de douleur.

Quelques minutes plus tard, les Grizzlies ont confirmé que Morant ne reviendrait pas au match après avoir subi une entorse à la cheville gauche, dont la gravité n’a pas été précisée, bien que le meneur ait pu assister à la seconde période depuis le banc portant une protection sur sa jambe gauche.

Selon ESPN, le test aux rayons X de Morant n’a révélé aucune fracture, mais l’équipe attend également les résultats d’une IRM mardi.

Le meneur de 21 ans n’a pu jouer que 13 minutes de jeu avec 7 points (2 sur 7 dans les buts sur le terrain), 2 rebonds et 3 passes.

Morant est l’une des grandes figures émergentes de la NBA et cette saison, il a récolté en moyenne 36 points et 7 passes décisives lors des deux premiers matchs, défaites contre les Hawks d’Atlanta et les Spurs de San Antonio.

Les Grizzlies, qui ont également leur autre jeune espoir Jaren Jackson Jr. en congé pour cause de blessure, ont remporté la victoire contre les Nets qui ont donné le repos à leurs stars Kyrie Irving et Kevin Durant.

L’attaquant Kyle Anderson a marqué 28 points et le garde Dillon Brooks 24 pour Memphis tandis que Caris Levert en avait 28 pour les Nets.

Levert a réussi à donner la victoire à Brooklyn, mais a raté un triple dans la dernière seconde, ce qui a entraîné le match en prolongation.

Les Grizzlies ont remporté leur première victoire en trois matchs jusqu’à présent cette saison, tandis que les Nets, qui ont subi la grave blessure de leur meneur Spencer Dinwiddie dimanche, ont deux victoires et deux défaites.

– Atlanta toujours invaincue –

À Atlanta, les Hawks ont ajouté leur troisième victoire consécutive contre les Detroit Pistons par 128-120 avec 29 points et 6 passes du meneur Trae Young et 17 et 5 du garde serbe Bogdan Bogdanovic.

Pour les Pistons, qui ajoutent leur troisième défaite consécutive, les attaquants Jerami Grant et Josh Jackson ont brillé, tous deux avec 27 points, tandis que le meneur français Killian Hayes est resté à 10 points et 8 passes.

De son côté, l’Utah Jazz a souffert en battant l’Oklahoma City Thunder 110-109 avec 23 points du Croate Bojan Bogdanovic et 20 de sa silhouette Donovan Mitchell.

Le meneur vétéran Mike Conley a failli signer un triple-double avec 20 points, 10 rebonds et 9 passes décisives pour l’Utah, qui compte deux victoires et une défaite.

Pour le jeune Thunder, qui avait gagné à ses débuts, le garde canadien Lugentz Dort (26 points et 5 triples) et le meneur Shai Gilgeous-Alexander (23 points et 7 passes) se sont démarqués.

La journée de lundi se termine par les duels entre les Los Angeles Lakers et les Portland Trail Blazers et entre les Denver Nuggets et les Houston Rockets, qui ne peuvent encore avoir que neuf joueurs en raison de plusieurs cas de coronavirus et de mises en quarantaine dans l’équipe.

Résultats de la journée NBA de lundi:

Atlanta Hakws 128-120 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 111-116 Memphis Grizzlies (prolongation)

Oklahoma City Thunder 109-110 Utah Jazz

Denver Nuggets – Houston Rockets

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers

gbv / lda