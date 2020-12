MEXICO CITY, 17 décembre (.) – Deux organisations environnementales mexicaines ont déposé jeudi une pétition pour la protection des tortues de mer en voie de disparition, dans le cadre de l’accord commercial nord-américain renouvelé (TMEC), après l’avoir qualifié d’échec. la stratégie du gouvernement mexicain pour éviter leur mort.

Les tortues caouannes du Pacifique migrent du Japon vers les eaux chaudes au large des côtes du Mexique et des États-Unis, mais meurent souvent après s’être empêtrées dans des filets de pêche, selon le Center for Biological Diversity et le Mexican Center for Environmental Law (CEMDA) , les groupes qui ont soumis la candidature.

Le président élu américain Joe Biden devrait adopter une ligne plus ferme pour appliquer les mesures environnementales et sociales lorsqu’il remplacera Donald Trump le 20 janvier.

Une porte-parole du ministère mexicain de l’économie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Aux termes du TMEC, qui a remplacé le 1er juillet l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), vieux de 26 ans, les pays membres sont tenus d’appliquer plus strictement leurs lois environnementales, y compris celles protégeant les espèces. menacé d’extinction.

Au moins 889 tortues caouannes ont été retrouvées mortes sur les plages de Basse-Californie du Sud entre 2017 et 2019, selon les groupes, citant des données gouvernementales.

La pétition présentée à la Commission de coopération environnementale (CCA), un panel régional qui a un nouveau poids sous le TMEC, critique la performance du Mexique.

“Les responsables mexicains ont l’obligation légale d’arrêter cette mort”, a déclaré le scientifique Alejandro Olivera du Centre pour la diversité biologique, se référant aux dispositions du TMEC, cité dans un communiqué.

Le manque de protection gouvernementale des tortues caouannes, la plus grande espèce de tortues à carapace dure, pourrait provoquer leur extinction et mettre un terme tragique à leurs millions d’années de migration dans les eaux mexicaines, a ajouté Olivera.

Les entreprises mexicaines se préparent au passage attendu sous l’administration Biden vers une approche environnementale et du travail plus stricte et plus cohérente.

“Ils observeront de plus près le respect des enjeux du TMEC en matière d’environnement et de travail”, a déclaré Luis Aguirre, président de l’association qui représente les entreprises manufacturières d’exportation au Mexique, INDEX cette semaine. (Reportage de Casandra Garrison; Reportage supplémentaire de Sharay Angulo; Traduit par Abraham González)