En pleine urgence COVID-19, confirmée vendredi dernier par la chef du gouvernement du CDMX, Claudia Sheinbaum, ce samedi 12 décembre, de nouvelles mesures ont été annoncées que les citoyens et les commerçants doivent suivre pour réduire la vague alarmante d’infections dans la capitale.

Lors d’une conférence de presse et en l’absence du président de la capitale, son équipe de travail a révélé qu’il diverses actions Qu’ils devraient considérer à la fois les résidents de la capitale et les commerçants et hommes d’affaires, avec l’intention de réduire le nombre d’hospitalisations, qui à ce jour est de 400 personnes hospitalisées par jour.

De plus, ils sont comptés 254543 cas confirmés de coronavirus dans le CDMX et 18 802 personnes sont mortes jusqu’aux petites heures d’aujourd’hui.

En ce sens, il a été annoncé que Nouvelles mesures Pour parvenir à freiner le nombre de personnes infectées, elles vont du changement d’heures dans les établissements, à la fermeture de routes.

Quelles sont les nouvelles mesures?

* Les commerces et commerces non essentiels du centre historique de la ville doivent fermer à 17 h du lundi au samedi.

* Les magasins sur la voie publique doivent cesser de fonctionner à 16h00.

* Les filtres et les mesures sanitaires seront renforcés, comme l’utilisation de masques faciaux, le lavage fréquent des mains, entre autres.

Afin de coordonner les entrées et sorties des personnes dans le centre historique de CDMX, un schéma de rues a également été conçu qui permettra la circulation des personnes vers le cœur de la capitale, ainsi que celles qui seront déterminées comme sorties du lieu. .

Dans ce sens, Il a été annoncé que les voies d’accès au centre-ville seraient les suivantes: 5 mai, 16 septembre, Donceles, Justo Sierra, Belisario Domínguez, Isabela Católica, Calle del Carmen, Loreto, République du Venezuela, République du Chili.

Les autres mesures dans le centre historique sont:

* Les stations de métro Zócalo et Allende seront fermées. Il y aura présence d’éléments du Secrétariat de la Sécurité Citoyenne dans les routes susmentionnées pour guider les gens à se conformer aux mesures sanitaires.

* Les établissements les membres de l’ANTAD seront fermés le lundi, tandis que les magasins fermeront le dimanche à partir de la semaine suivante.

Les mesures dans les quartiers d’attention prioritaires sont:

* La fermeture des magasins et commerces non essentiels tels que: les gymnases, l’esthétique, entre autres, aura lieu à 17h00.

* La vente de nourriture sur la voie publique est supprimée.

* Renforcement de l’usage obligatoire des masques faciaux.

Concernant l’appel à la population en général à entreprendre certaines actions telles que: rester à la maison, éviter les réunions, entre autres. Ce dimanche, on a également demandé aux citoyens une série de recommandations qui sont:

* Pour faire des achats ménagers, la recommandation est que ce ne soit qu’une personne par famille.

* La vente et la consommation d’alcool dans les restaurants ne seront autorisées que jusqu’à 19h00.

* Les entreprises de plus de 100 salariés travaillant en personne doivent appliquer des tests à 10% d’entre elles (en remplacement des 3% précédemment demandés), il peut s’agir d’antigène ou de PCR.

Ce vendredi, Claudia Sheinbaum a mis de côté le statut du feu de circulation sanitaire dans la capitale, et a souligné l’appel aux citoyens pour réduire l’hospitalisation qui est à une semaine d’atteindre la saturation.

«Au-delà du feu tricolore, c’est une alerte que nous faisons. Alerte pour COVID-19 à Mexico », a déclaré Sheinbaum.

En ce sens, il a prévenu que la capitale est au même niveau d’hospitalisation qu’elle l’était en mai, et à quelques jours du sommet dans les cliniques de la ville.

Les chiffres décevants font état de 400 entrées quotidiennes jusqu’à présent en décembre, une augmentation très marquée par rapport à septembre, par exemple, lorsque le nombre d’entrées quotidiennes atteignait 227; 238 en octobre et 297 en novembre.

Lors de la conférence de presse de cet après-midi, il a annoncé que pour parvenir à réduire le taux d’occupation des hôpitaux, cinq règles doivent être respectées, à savoir: rester à la maison; s’il est nécessaire de sortir, portez un masque et gardez toujours une distance saine; pas de fêtes, pas de posadas ou de rassemblements entre amis et en famille; les achats ne doivent être effectués que par une seule personne du ménage; Si vous êtes positif pour covid, isolez-vous et appelez Locatel.

«Nous sommes dans une situation d’urgence à cause du COVID-19 et nous appelons au respect des 5 règles. S’il n’y a pas de participation citoyenne, nous n’allons pas réduire la courbe de contagion », a-t-il assuré.

