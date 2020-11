Le Queens est considéré comme le comté le plus diversifié de tout le pays, et après Brooklyn, c’est celui qui compte la deuxième plus grande population de New York, avec plus de 2 200 000 habitants. Ce territoire à l’est de Manhattan abrite 28% de Latino, 26% d’Asie, 25% de Blancs et 20% de Noirs; il est considéré comme le comté d’immigrants par excellence.

Monde de Miami/Le journal

Dans ses différents coins plus de 160 langues sont parlées, il possède les deux plus grands aéroports de toute la ville, une offre gastronomique sans fin, des manifestations artistiques et culturelles partout, des plages animées, c’est la maison des Mets, le siège de l’Open de Tennis des États-Unis et abrite Flushing Park.

Mais il y a aussi des quartiers avec beaucoup de pauvreté, des écoles surpeuplées, des trains comme le 7 qui sont parfois insuffisants pour transporter des millions de passagers, le manque d’égalité d’accès aux services, une couverture sanitaire incomplète, le manque d’emploi, de graves problèmes de logement et des vols. de salaire, les taupes qui avec la pandémie COVID-19 étaient beaucoup plus évidentes.

C’est ainsi que le définit le Colombien Juan Mancera, un habitant de Corona, l’un des quartiers les plus durement touchés par le coronavirus, qui a causé de nombreux décès causés par la crise sanitaire dans la Grosse Pomme. Une crise qui continue de hanter comme un fantôme et qui menace de se renforcer avec l’augmentation des infections dans plusieurs régions.

C’est Queens. Cela et bien plus encore. Nous sommes un comté que beaucoup de Blancs n’imaginent même pas que c’est comme ça, avec tous les bons et les mauvais. Et même si les autorités ne veulent pas l’admettre, nous sommes le comté oublié, elles nous laissent toujours en dernier avec le Bronx », a déclaré le père de famille, sans emploi permanent depuis des mois.

«C’est le comté de la recherche. Il suffit de regarder tous ces stands de nourriture, vendant de l’eau, des chapeaux, des fleurs et même des masques qui se trouvent dans les rues du Roosevelt et ici à Corona Plaza. Sans cela, plus de gens mourraient de faim et seraient incapables de payer un loyer ou des services », a ajouté l’immigrant.

Et justement dans cette «fouille», tout en vendant du maïs avec de la mayonnaise dans une charrette improvisée, Eliseo Bautista partage l’opinion de son voisin.

“Ici, ce qui manque le plus, c’est l’emploi, les services de santé et qu’ils nous serrent la main … c’est comme s’ils nous avaient oubliés, comme si nous n’existions pas”, explique le Mexicain. “La Ville et le Gouverneur nous prennent en compte et nous vivons aussi ici, nous aidons également à l’économie et c’était bien qu’avec cette destruction que la pandémie a laissée dans nos quartiers, les choses vont changer.”

Espoir de changement avec Richards

L’espoir, dit-il, est maintenant sur le président. Pas le prochain président du pays: (Biden, car il devient officiel), mais le président élu du Queens, l’actuel conseiller Donovan Richards, un fils afro-américain d’immigrants, qui remplacera Sharon Lee, qui a été chef intérimaire de la comté depuis que Melinda Katz a déménagé au bureau du procureur du comté.

Avec 380449 voix, ce qui équivaut à 67,3% de l’électorat ayant participé aux élections du mardi 3 novembre, le candidat démocrate Richards a surpassé son opposant républicain Joann Ariola, qui a obtenu 173056 voix, et Dao Yin, qui en a obtenu 11696.

«Voyons s’il fait enfin quelque chose pour de vrai, pour changer les choses ici. À moins qu’ils ne sachent que nous existons et qu’ils nous aident à répondre aux besoins que nous avons », ajoute Eliseo.

Et selon les mots du nouveau président du comté, qui doit retourner aux urnes en 2021 pour continuer au pouvoir, son travail après avoir pris les rênes du Queens sera mené par un engagement ferme en faveur de l’unité et de la couverture des besoins les plus élémentaires.

“Alors qu’il y avait ceux qui ont cherché à nous diviser, ceux qui ont dit de construire des murs dans le Queens, ici dans le comté de Queens, nous leur faisons savoir que nous allons construire des ponts”, a déclaré le politicien de 37 ans, reconnaissant que les effets de la pandémie doit être combattue d’urgence.

«Alors que le chômage grimpe, il sera essentiel de soutenir les garde-manger et les petites entreprises pour que personne dans le comté ne meure de faim. Nous avons beaucoup de travail à faire et nous allons le faire », a ajouté le démocrate.

Priorité: servir les minorités

Diana Moreno, directrice de programme pour l’organisation Queens NICE qui aide les journaliers et les travailleurs immigrés, les victimes de vol de salaire et les familles perdant leur maison, a appelé aux problèmes qui ont été exacerbés par le pandémie dans le comté.

«Nous sommes préoccupés par l’augmentation des projets de luxe et de développement d’entreprise qui déplacent des résidents de longue date et des entreprises locales dans notre quartier de Jackson Heights. En outre, ces projets de développement ont tendance à embaucher des entrepreneurs sans scrupules qui volent les salaires des travailleurs, et n’utilisent pas de mesures de sécurité adéquates entraînant des accidents et même des décès sur le lieu de travail, ce qui a un impact disproportionné. travailleurs immigrés », a mentionné l’activiste.

Moreno a assuré qu ‘«il faut un président de comté qui comprenne l’importance de défendre les ressources des organisations communautaires dans le budget de la ville, car nous servons certaines des populations vulnérables de la municipalité et aidons à prévenir l’exacerbation des problèmes sociaux. qui affectent notre comté ».

Le porte-parole du NICE a également évoqué l’urgence de promouvoir un changement dans le traitement que le NYPD fait de ses relations avec les immigrés et les communautés défavorisées et que les ressources soient investies dans des programmes sociaux et non dans la surveillance policière.

“De plus, nous avons besoin d’un champion qui poussera le maire à défund le département de police de New York et les milliardaires fiscaux pour étendre l’aide économique aux travailleurs exclus et étendre les programmes sociaux qui profiteront à notre comté pour les générations futures”, at-il souligné. .

Soutien d’autres élus

Francisco Moya, un conseiller du Queens, d’origine équatorienne, le plus grand groupe latino résidant dans ce comté, a donné son vote de confiance au président élu Richards et a également convenu que les dommages que la pandémie avait déjà causés dans ces communautés devaient être traités. .

«Les prochains mois seront cruciaux pour inverser l’impact négatif de cette pandémie et la rhétorique xénophobe qui a affecté notre communauté, en particulier les immigrants. La présidente par intérim du comté de Queens, Sharon Lee, et l’ancienne présidente Melinda Katz ont soutenu notre communauté et je suis convaincu que cet effort et cet engagement se poursuivront avec le nouveau président d’arrondissement », a déclaré le législateur.

La députée de l’État de Corona, Jackson Heights et East Elmhurst, Catalina Cruz, était non seulement convaincue que le président élu du comté aidera à changer le visage des besoins qui existent, mais a également souligné qu’en tant que fils d’immigrants, il comprend davantage ce qui se passe dans ces quartiers.

“Être qui il est et venir d’où il vient Donovan Richards nous a déjà donné sa parole de travailler dur pour ce comté, à commencer par l’accessibilité de notre peuple aux services gouvernementaux qui sont disponibles, et c’est le plus grand défi à l’heure actuelle”, a-t-il déclaré. politique, soulignant qu’avec Richards, ils travailleront à la création du Centre d’accueil des immigrants. «Beaucoup de gens dans le comté ne savent pas où obtenir des services et ils doivent se rendre dans 35 endroits pour obtenir une aide au logement et d’autres pour une aide à l’immigration et d’autres pour des soins de santé. Avec ce plan, tous les accès aux services seront sous un même toit, ce qui facilitera cet accès ».

Le législateur a ajouté qu’en plus, et afin de garantir que rien ne sera oublié de son plan de travail, le nouveau président du Queens a promis de créer une commission de transition afin de mieux planifier et développer son travail. «Je pense que son arrivée apporte de l’espoir dans notre comté. Il y a beaucoup à faire et ici nous serons prêts à retrousser nos manches et à continuer à travailler dur pour notre peuple ».

Comté de Queens en chiffres:

La population estimée du comté est de 2 358 582.28,1% sont hispaniques.26,8% sont asiatiques.25,0% des habitants sont blancs. 20,7% sont noirs. 62,2% des équatoriens de la ville sont là. 69,9% des péruviens du Grand Manzana est dans le Queens. 50,7% des Salvadoriens y vivent. 45,7% de tous les Mexicains de la ville y vivent. 35,6% de tous les Colombiens vivent dans le Queens. 48% des habitants du comté viennent d’autres pays. 27% de la La population totale de la Big Apple vit dans le Queens 160 langues sont parlées dans ce comté. 52% des localités américaines ont plus de crimes que le Queens. 7 728 crimes violents par an se produisent en moyenne dans le Queens.