Dans l’image, Diego Armando Maradona et sa fille Dalma. . / Christophe Karaba / Archives

Buenos Aires, 6 janvier . .- Le patrimoine de Diego Armando Maradona, dont le montant exact est inconnu, est suffisant pour que les héritiers, ses cinq enfants reconnus, vivent “toute leur vie sans travailler”, a-t-il déclaré dans un entretien avec Efe l’avocat Mauricio D´Alessandro.

D’Alessandro, qui représente Matías Morla, avocat et ami proche de ‘Pelusa’, a affirmé que la première instance de l’héritage sera la distribution de l’argent, qui est déposé sur des comptes à Dubaï, au Mexique et en Suisse “prêt à être extrait », et à laquelle ils pourront accéder une fois qu’ils auront la« déclaration des héritiers », un processus qui ne durera pas plus de 90 jours.

“L’argent est disponible sur des comptes en Suisse, à Dubaï et au Mexique, prêts à être retiré. Cela a rapidement 90 jours pour obtenir la déclaration des héritiers et dire officiellement qui sont ceux qui en héritent et succèdent à Diego. Ils doivent vivre tout leur chacun des héritiers vit sans travailler », a déclaré l’avocat.

UNE GRANDE FAMILLE

Après la mort de l’idole, le 25 novembre à l’âge de 60 ans après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire, le processus est ouvert pour définir l’héritage de sa fortune.

Au total, Maradona a reconnu cinq enfants: deux d’entre eux, Dalma et Gianinna, résultat de son mariage avec Claudia Villafañe; Diego junior, qui avait avec l’Italienne Cristiana Sinagra en son temps de joueur à Naples; Jana, fille de Valeria Sabalain; et Diego Fernando, né en 2013 à la suite de sa relation avec Verónica Ojeda.

Mais il y en a d’autres qui demandent à être reconnus et qui pourraient élargir la liste des héritiers si les procédures de filiation se poursuivent.

La distribution et la gestion des biens de la star seront difficiles, car ceux-ci doivent encore être quantifiés et inventoriés avec précision, tandis que de nouveaux continuent d’apparaître, comme la maison de La Havane où il a vécu pendant quatre ans pour se remettre de sa dépendance à cocaïne et que Fidel Castro lui a donné.

Cette propriété était inconnue de son entourage, jusqu’à ce qu’il y ait un appel téléphonique entre Tony, l’un des fils de Castro, et Morla.

“Dans les derniers jours de l’année, l’un des fils de Fidel Castro a appelé pour rappeler à Matías (Morla) que la maison de la prairie où Maradona a passé 4 ans de sa vie lui appartenait parce que Fidel Castro avait résolu le problème de cette manière”, a souligné l’avocat. , qui a ajouté que la maison est une propriété austère et que sa principale valeur réside dans les biens que l’ancien footballeur y a laissés.

Il faut maintenant enregistrer les objets trouvés dans le grenier de cette maison pour connaître leur valeur spécifique, mais pour D’Alessandro cela peut atteindre 3 millions de dollars.

“Cette propriété était impeccable, tout comme Diego l’avait laissée avec ses sanctuaires. Diego aimait beaucoup faire des sanctuaires, où il vivait, il mettait les photos de ses parents, des bougies … il était assez fétiche à cet égard, et il y a un loft avec un tas d’objets qu’il a accumulé pendant son séjour: lettres personnelles des dirigeants mondiaux qui lui avaient écrit, photos de chacune des visites, et objets: t-shirts, balles, trophées … tout ce qu’il avait accumulé à Cuba y est resté “il ajouta.

Il y a aussi d’autres traces personnelles, comme des messages sur les murs, puisque “la maison est complètement peinte parce que Diego s’est levé de bonne humeur et avait une bombe aérosol et peint.” Fidel je t’aime “est l’un des graffitis de la maison” .

Selon l’avocat, le lieu pourrait être transformé en musée, bien que cela dépendra de l’initiative des héritiers.

“Cela peut sûrement devenir un musée, et en tant que musée, il peut avoir une entrée. Qui ira à La Havane et ne voudra pas voir la maison où vivait Maradona?”

Parmi les biens les plus précieux, il y avait «des lettres qu’il envoya à Fidel Castro à l’époque et un poème de Maradona qu’il écrivit une nuit de grande tristesse».

Pendant ce temps, la propriété est entretenue «par un vieil homme de canne à sucre qui a les clés de la maison et qui contrôle les revenus», car «il considère cette maison comme une instruction de Fidel de s’en occuper».

MORLA ET LA FAMILLE

D’Alessandro a également évoqué la controverse qui a surgi depuis la mort de «Pelusa» parmi son entourage, principalement ses filles Dalma et Giannina, et Morla.

“Matías est très blessé par la mort de son ami, peut-être l’un de ses meilleurs amis. Concernant les controverses avec les filles, il n’a jamais eu de bonnes relations, ce qui était le reflet d’une mauvaise relation que Diego avait avec elles en Ces dernières années, ils ne s’entendaient pas, Diego était très en colère contre les problèmes liés aux discussions économiques avec son ex-femme », a-t-il déclaré.

Morla “espère qu’à un moment donné cela prendra fin et que chacun pourra générer ce que Diego voulait pour sa famille et pour ses proches, une longue table où tout le monde serait ensemble, ce que Diego n’avait pas été en mesure de réaliser depuis de nombreuses années, même les dernières soirées en Dubaï et l’Espagne n’étaient pas bons parce qu’il y avait des bagarres entre des gens qui devaient se réunir. “

Morla apparaît également comme copropriétaire de l’un des comptes “les plus importants” de Maradona, ce qui lui permet de retirer la moitié du total, “une somme millionnaire”, bien qu’il ait écarté cette option et laissera les héritiers distribuer l’argent.

“La banque l’a appelé pour lui dire qu’il pouvait extraire la moitié de l’argent, mais il a décidé qu’il n’allait pas le faire parce qu’il comprend que cet argent n’était pas son argent, mais que c’était l’argent de Diego, où il était coté à 50% par s’il leur arrivait quelque chose. Et si, Matías avait dit qu’il n’allait pas garder cet argent et qu’il allait autoriser ses héritiers à le retirer », a conclu D’Alessandro.

Aitor Pereira