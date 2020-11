La rhétorique antisocialiste de Donald Trump s’est installée en Floride. Bien que son adversaire Joe Biden ait mobilisé certains électorats, les Hispaniques de droite, dirigés par des Cubano-Américains anti-Castro, ont contribué à la victoire du président dans cet État du sud-est.

Dans le quartier cubain de Little Havana, à Miami, des dizaines de Cubains écoutaient de la salsa et brandissaient des drapeaux américains, célébrant déjà la victoire de leur président dans cet État dont Trump avait besoin pour rester à la Maison Blanche.

«Je ne sais pas pour vous, mais je / je vais voter pour Donald Trump», lit-on dans un chœur qui résonne devant l’emblématique Café Versailles. “Liberté pour Cuba!”, A crié une femme aux caméras.

Selon les experts, le triomphe de Trump dans cet État était le résultat de plusieurs facteurs, notamment son charisme parmi les colons blancs ruraux et sa rhétorique anticommuniste, qui a convaincu les Hispaniques de se méfier des gouvernements de gauche en Amérique latine.

“Les démocrates ont perdu le vote hispanique. Pas seulement celui des Cubains. Aussi des Vénézuéliens, Argentins, Boliviens, Colombiens … Ils sont tous Trumpistas ici”, a déclaré Eduardo Gamarra, professeur de sciences politiques à la Florida International University (FIU ).

Selon l’expert, “ils n’ont pas compris que la stratégie du président Trump était de gagner les élections, ce n’était pas de changer les politiques favorables à ces groupes”.

Les manifestations raciales qui ont déclenché des émeutes dans tout le pays depuis l’été n’ont pas non plus aidé à convaincre les Latinos de Floride, qui ne s’identifient pas aux Afro-Américains, de voter pour Biden.

“L’électeur sud-américain qui est ici en Floride vient des classes moyennes et supérieures de nos pays respectifs”, a déclaré Gamarra, rappelant le racisme qui prévaut dans les sociétés latino-américaines.

<< Par conséquent, l'une des choses qui a fait le plus de dégâts a été la question de Black Lives Matter. Au lieu de cela, les Latinos du reste des États-Unis ont une perception différente d'eux-mêmes, en raison de leur origine sociale, et sont plus engagés dans le débat sur droits civils », a-t-il expliqué.

– Biden était en retard –

Par exemple, Carlos Rizo, un Cubain qui attendait les résultats chez lui à Miami “priant” avec sa famille pour que Trump gagne et qui considère, comme beaucoup d’Hispaniques en Floride, que le mouvement Black Lives Matter est un instrument de gauche pour minent la démocratie.

“Ce Black Lives Matter, tout le monde sait ce qu’ils sont et ce qu’ils ont causé”, a déclaré à l’. le transporteur de 53 ans. “Eux et les antifa (antifascistes) sont des gens qui ont utilisé (les démocrates) pour créer la panique et la terreur.”

Jorge Duany, directeur de l’Institut de recherche cubain de la CRF, ne récompense pas seulement les Hispaniques – qui représentent 20% de l’électorat de Floride – la victoire de Trump, car il est également possible de gagner cet État sans le vote latino s’il est obtenu, par exemple, le rural.

Mais la “relation étroite” que le président a entretenue avec les communautés cubaine et vénézuélienne à Miami “a eu un effet”, a-t-il dit.

“Ces deux segments ne sont pas décisifs pour juger du total, mais ils doivent certainement avoir fait pencher la balance en faveur de Trump.”

Duany attribue également la défaite de Biden au fait que sa campagne a mis beaucoup de temps à s’implanter en Floride et, quand elle l’a fait, il était trop tard pour annuler les gains réalisés par Trump.

Il a également été lent à réagir à la campagne Trump qui accusait Biden d’être “communiste” et d’essayer de collusion avec les gouvernements de gauche de Cuba et du Venezuela.

“Ici, en Floride, cette idée a été battue encore et encore et elle a probablement eu son effet”, a déclaré Duany.

