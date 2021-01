Au total, 3 500 meurtres ont été enregistrés en 2020, selon les autopsies réalisées par l’entité publique, ce qui implique 1 569 homicides de moins que les 4 645 enregistrés en 2019. . / Ulises Rodríguez / Archive

Guatemala, 8 janvier . .- Les homicides ont chuté de 24,6% au Guatemala en 2020 par rapport à 2019, selon les statistiques finales de l’année précédente publiées ce vendredi par l’Institut national des sciences judiciaires (Inacif).

L’institution a précisé que 2 276 crimes avaient été commis avec une arme à feu, dont 278 étaient des femmes et le reste des hommes. Ce chiffre était inférieur à celui de 2019, où 2864 décès ont été enregistrés, dont 407 de sexe féminin.

L’année dernière, les meurtres au couteau ont totalisé 355, dont ceux de 37 femmes, alors qu’en 2019, il y en avait 399, 72 de sexe féminin.

Les 869 autres meurtres perpétrés en 2020 étaient pour d’autres causes, y compris l’étranglement, selon l’entité étatique.

Les statistiques de l’Inacif diffèrent de celles publiées ce vendredi par le ministère de l’Intérieur (Intérieur).

Du 1er janvier au 31 décembre 2020, 2574 homicides ont été enregistrés, a déclaré l’institution dans sa mise à jour en ligne, et a soutenu qu’ils avaient été réduits de 28% par rapport à 2019 en raison des stratégies de sécurité promues pour lutter contre la criminalité.

Selon le portefeuille de la sécurité, le mois qui a ajouté le plus grand nombre d’affaires criminelles était janvier avec 257, tandis que ceux avec le moins d’homicides étaient avril avec 168, mai avec 177 et mars avec 181.

Le ministère de l’Intérieur a ajouté que sur le total des meurtres de l’année dernière, 32,13% se sont produits dans le département du Guatemala, qui comprend la capitale, suivi d’Escuintla (sud) avec 12% et Izabal (Caraïbes) avec 7,61 %.

Le ministère de l’Intérieur a conclu qu’en 2020, le Guatemala a fermé avec un taux d’homicides de 15,27 pour 100000 habitants, alors qu’en 2019, il était de 22,25.

La nation d’Amérique centrale est l’une des 15 plus violentes de la planète et, au cours de la dernière décennie, a signalé un peu plus de 60 000 homicides, selon des chiffres officiels et des organisations internationales.