Le secteur de la construction a célébré sa journée avec un événement à l’usine de Loma Negra, Olavarría, cela montrait un mélange de cette nouvelle normalité: les hommes d’affaires étaient présents et les fonctionnaires le faisaient virtuellement.

Ainsi, avec la présence sur les écrans du Président Alberto Fernandez et le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, qui s’est retiré de sa participation à l’usine de Loma Negra en raison de problèmes météorologiques, le président de la Chambre argentine de la construction, Ivan Szczech, Il a ouvert l’événement par un discours où il a souligné, après avoir remercié le dialogue, les besoins du secteur. Lors de cette cérémonie, le président a assuré qu’ils appliqueront la loi d’approvisionnement au manque de matériaux.

«La Chambre va avoir 85 ans, elle est présente dans tout le pays, 24 délégations provinciales et plus de 1 300 membres, 93% sont des PME et emploient directement 270 000 travailleurs. Cette année a été particulièrement difficile, nous sommes sortis de deux années de déclin ininterrompu, tant dans les travaux publics que privés, nous avons perdu 180 000 emplois et la pandémie nous a donné un coup de grâce “expliqua l’homme d’affaires. “Nos entreprises sont dans une situation très critique, sans capital et en grand besoin de travail », ajouta le chef du Camarco.

Sur cette base, et après avoir salué le dialogue avec les ministres et la création de l’Observatoire des travaux publics pour rechercher une plus grande transparence, Szczech a demandé à l’exécutif d’accélérer les processus d’appel d’offres.

Alberto Fernández dirige l’événement pour la journée de la construction

«Il y a un dialogue proactif avec les ministères, la table de travail des travaux publics a abouti à la réactivation des travaux qui avaient été paralysés depuis 2019 pour non-paiement. Le budget de 843 milliards de pesos pour l’investissement public en 2021 est le double de celui de 2019. Il faut maintenant travailler sur la génération des appels d’offres car les délais sont courts et les besoins sont urgents », a-t-il ajouté.

Dans une autre partie de son discours, Szczech a souligné que l’économie «est en baisse depuis 3 ans et nous avons beaucoup plus baissé. la pandémie nous a mis à l’épreuve et nous avons su saisir l’occasion »et qu’à partir de là« nous nous permettons de vous demander de renforcer le dialogue, nous travaillons sur les incitations dont l’industrie a besoin pour devenir plus forte, nous générons plus d’entreprises, nous construisons les infrastructures et logement, que nous générons un débat profond sur la réforme fiscale en fonction de l’époque actuelle, en élargissant l’assiette et en réduisant la pression ».

Un point qu’il a affirmé dans son discours est de faire avancer l’approbation du paquet de projets de loi destiné à relancer l’activité de construction, les mesures de relance de la construction sont essentiellement des avantages fiscaux, comme l’exonération des biens personnels et le report des bénéfices ou de la taxe de transfert de propriété (ITI). Cette initiative envisage également le blanchiment d’argent, comme la chambre de la construction l’avait proposé dans le plan qu’elle avait présenté au gouvernement il y a des mois.

La construction appelle une reformulation fiscale

S’agissant du blanchiment d’argent qui est toujours en attente d’approbation par le Congrès, il établit que les personnes humaines, les indivis et les sujets visés à l’article 53 de la loi relative à l’impôt sur le revenu «peuvent déclarer volontairement la possession des biens devant l’AFIP. de monnaie étrangère et / ou de monnaie nationale dans le pays et à l’étranger, dans les conditions prévues au présent chapitre, dans un délai qui s’étendra à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 28 février de l’année 2021, les deux dates incluses ».

Le chef du Camarco a également évoqué la négociation avec le gouvernement concernant les contrats de participation public-privé (PPP) que la Casa Rosada souhaite annuler et a jusqu’à la fin du mois pour le résoudre.

“Nous savons que l’intention est de le poursuivre, mais nous avons besoin que les négociations PPP se terminent de manière réussie”, a déclaré l’homme d’affaires.

Aux côtés du président Alberto Fernández, le ministre des Travaux publics de la Nation, Gabriel Katopodis, était présent, et c’était aussi les débuts publics du nouveau ministre de l’Habitat et du Logement, Jorge Ferraresi.

Dans le secteur, ils soutiennent l’utilisation de la loi d’approvisionnement

Restauration

Fernández a fait référence au fait qu’il avait lancé la loi sur l’approvisionnement après la réclamation du secteur pour les pénuries. «Certains accumulent des ressources simplement pour trouver un meilleur prix. Nous ne le permettrons pas. C’est un acte de profonde misère. Tout le poids de la loi retombera sur eux ».

L’application de cette règle est souvent remise en question par les hommes d’affaires qui comprennent qu’il s’agit d’une forte ingérence de l’Etat dans le secteur privé. Cependant, la Chambre de construction a accepté son utilisation.

«Nous devons tous faire preuve de volonté pour que cela fonctionne. Ce n’est pas quelque chose d’agréable de l’utiliser, mais dans cette situation, il est nécessaire d’utiliser tous les outils pour faire avancer le pays “a déclaré le président de l’entité lors d’une conférence de presse.

Après avoir reconnu que l’activité a «un voile de suspicion» concernant la corruption et que c’est aux hommes d’affaires de la résoudre, Szczech a souligné que l’utilisation de la loi sur l’offre est une conséquence «que nous savons qu’il y a des cas où il y a spéculation et il y a une pénurie dans toutes les provinces ».

