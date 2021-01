L’annonce du Président aux hommes d’affaires et syndicalistes du 9 juillet 2020

Le président Alberto Fernández les avait anticipés auprès des industriels à la fin de l’année dernière, à la clôture de la 26e Conférence industrielle que l’UIA a tenue à l’usine de la brasserie Quilmes, dans laquelle ils pouvaient voir leurs visages malgré le contexte d’une pandémie. . La volonté officielle était de convoquer la première réunion du Conseil économique et social avant la fin de 2020, mais finalement l’appel aurait lieu le mois prochain, comme l’ont confirmé des sources officielles. Après une première année de gestion au cours de laquelle le Covid a interrompu l’agenda de croissance pour le remplacer par un programme d’urgence, Le gouvernement cherchera avec cette grande table qui sera composée de fonctionnaires, de syndicalistes et d’hommes d’affaires à parvenir à un certain consensus face à une 2021 qui est déjà anticipée sera également difficile en matière sanitaire et économique.

L’appel lancé par le parti au pouvoir sera large. En d’autres termes, il comprendra divers secteurs d’activité, ainsi que des syndicalistes de la CGT et des deux CTA. Dans le premier cas, les chambres qui composent le Groupe des 6 seront mentionnées, parmi lesquelles l’UIA, la Chambre de commerce argentine (CAC); la Chambre argentine de construction (Camarco); la Bourse, la Association des banques argentines (Adeba) et la Société rurale argentine (SRA). Le terrain sera convoqué dans son ensemble, ainsi que des entités qui regroupent des petites et moyennes entreprises, ont confirmé des sources officielles.

Les contacts formels n’ont pas commencé, mais déjà du monde syndical et des entreprises, ils préviennent qu’il ne sera pas facile de coordonner les politiques à court, moyen et long terme dans le contexte actuel, dans lequel Les différences politiques s’ajoutent aux difficultés économiques laissées par la pandémie et à ce qui peut provoquer une résurgence qui sont exposés en permanence dans de nombreuses marches et contre-marches organisées par le gouvernement.

“Nous sommes prédisposés, mais le Conseil économique et social doit être rempli d’idées. S’il s’agit de geler les prix et les salaires, il n’y a pas de situation généralisée dans tous les secteurs. Il y a des salaires en arriérés et d’autres qui se sont rétablis », a-t-il dit. Infobae une référence importante de la CGT, ajoutant que cet accord “doit avoir beaucoup de plafond politique et que ce n’est pas là aujourd’hui”. “Si tout ce que vous faites, ils courent vers la gauche, personne ne signera quoi que ce soit”, a déclaré le leader.

Des représentants de la CGT, de l’UIA et du gouvernement, lors d’une des réunions virtuelles tenues l’année dernière

La même chose est perçue dans les secteurs d’activité. En fait, le bruit politique est ce qui génère le plus d’incertitude et d’imprévisibilité lorsqu’il s’agit de projeter une entreprise. Ils apprécient l’esprit de dialogue du président Alberto Fernández et de nombre de ses ministres, mais ils sont ensuite déconcertés par les mesures prises par le gouvernement, poussé par les secteurs les plus radicaux du Front de Todos. “Nous ne savons pas dans quelle direction ils vont, dans quel sens”, ils coïncident dans l’établissement. Un exemple clair s’est produit il y a quelques jours avec le secteur de la santé, qui avait reçu l’autorisation officielle d’ajuster ses quotas de 7% et quatre heures après la résolution, une autre règle a été abrogée. Ou ce qui s’est passé avec la fermeture des exportations de maïs, qui a finalement rouvert après la grève annoncée par le secteur.

Consulté à ce titre, le vice-président de l’UIA et responsable du Coordinateur des Industries des Produits Alimentaires (Copal), Daniel Funes de Rioja, «Un accord économique et social d’urgence est nécessaire pour générer la certitude et la confiance». «L’accord est la voix de tous; il reflète les consensus et les accords, ce qui ne veut pas dire que vous avez gagné dans tous, mais qu’il y a eu des triomphes et aussi des concessions », a fait remarquer l’avocat du travail.

Funes de Rioja a reconnu que ce ne sera pas une tâche facile, qu’elle peut entraîner des inconvénients, mais qu’il est essentiel que l’Argentine fasse ce pas. Comme il l’a dit, «ces accords dans le monde n’étaient pas faciles; ce sont des processus complexes qui nécessitent des compétences politiques et beaucoup de travail dans ce sens ».

À son tour, le chef de la Chambre de commerce argentine (CAC), Mario grinman, a déclaré qu’en tant qu’institution, ils promeuvent le dialogue, pour pouvoir s’asseoir pour parler et débattre, pour ce qu’ils considèrent comme “une partie fondamentale qui peut être spécifiée d’une manière ou d’une autre annoncée depuis longtemps, à savoir cette table du Conseil économique et social”. «Mais il y a une réalité que nous voyons, et nous l’avons fait savoir au gouvernement, ce sont ces signaux qui sont parfois un peu déroutants qu’ils lancent à partir du même gouvernement, avec des différences internes qui sont typiques d’un système démocratique et qu’ils devraient peut-être en débattre à l’intérieur et lancer un discours beaucoup plus unifié et rassurant, afin que la confiance puisse se construire et qu’un climat des affaires approprié puisse être créé pour réaliser les investissements souhaités. Cela ne se produit pas », a déclaré l’exécutif du CAC. Il a également déclaré qu ‘”il n’y a aucune possibilité de générer une attente extraordinaire, mais cela en vaut la peine”.

Ce conseil sera nourri, entre autres, par le travail que le ministère du Développement productif mène depuis l’année dernière dans les différentes tables sectorielles convoquées. En 2020, il y a eu 39 réunions avec 12 chaînes de valeur où 50 chambres de commerce et 20 syndicats sont parvenus à un consensus productif sectoriel et ont défini les programmes de travail 2021-2023 pour améliorer leur compétitivité, leur insertion internationale et leurs capacités d’intégration technologique et locale.

Outre le travail stratégique, ces tables rondes ont été l’espace pour promouvoir des actions concrètes ayant un impact à court terme, comme le financement de l’offre et de la demande (prêts BNA / BICE, plan Mi Moto, plan de versement de 36 appareils électroménagers BNA, ligne exclusive pour l’industrie navale, programme d’enseignement PC); abaissement des droits d’exportation et augmentation des remboursements pour les intrants transformés et les produits finis industriels; modification des régimes et améliorations réglementaires et détection des opportunités de commerce extérieur, entre autres.

Sources du portfolio qu’il dirige Matias Kulfas Ils ont précisé que l’année dernière il y avait eu des réunions avec 12 des 16 secteurs productifs, à laquelle s’ajoutait la première rencontre avec les secteurs qui sont encadrés dans la loi sur l’économie de la connaissance. Cette année, à leur tour, les tableaux commenceront par des secteurs tels que l’alimentation, les machines agricoles, les laboratoires et les logiciels. Il y aura également des réunions avec des représentants des secteurs de l’informatique et de l’électroménager.

Dans le cas de la table automobile, les sujets abordés étaient: l’approfondissement de l’intégration des pièces automobiles nationales dans la chaîne de valeur; le développement de plates-formes de production exclusives basées sur l’exportation; l’insertion internationale dans de nouveaux marchés; la promotion des investissements et du financement de la production et des exportations; travailler sur les aspects durables de l’industrie automobile et l’avenir de la mobilité. En guise de clôture, un consensus a été atteint sur la création d’un projet de loi visant à favoriser l’installation d’investissements dans le secteur, avec une plus grande intégration des pièces, pièces et composants de l’industrie nationale, et la création d’un espace permanent de coordination sur le développement du secteur. .

