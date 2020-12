Selon les autorités sanitaires, d’autres États vont dans le même sens.

La pandémie de COVID-19 continue de frapper sans pitié plusieurs territoires des États-Unis, tels que la Californie, le Nevada et le Texas, où leurs hôpitaux ont atteint leur capacité maximale en raison de l’augmentation des infections par le virus.

Dans le cas de la Californie, ses autorités veillent à ce que les centres hospitaliers n’aient même plus de lits pour soigner les nouveaux patients.

Ils ne peuvent plus

Depuis mars dernier, les centres de santé souffrent des vagues continues de patients atteints de coronavirus.

Les États-Unis ont été l’un des pays les plus touchés par le virus mortel, où des milliers de personnes arrivent chaque jour à la recherche de soins médicaux; Le Nevada est un exemple clair.

“Il y a des patients atteints de COVID dans tout l’hôpital”, a assuré une infirmière de cet état à un média local.

Au fil des jours, la situation, loin de se dégrader, se complique de plus en plus et c’est au niveau national: mardi, plus de 104000 ont été hospitalisés avec la maladie dans tout le pays, un record depuis le début de la pandémie.

Californie, la plus touchée

Selon les médias locaux, la région la plus touchée du pays nord-américain est la Californie; dans la vallée de San Joaquin, ils ont déjà 0% de chances de recevoir de nouveaux patients, selon le Los Angeles Times.

“Nous avons atteint la capacité maximale”, a-t-il déclaré. Paul Silka, directeur du département des urgences médicales.

Dans l’ensemble, dans tout le comté, où vivent près de deux millions de personnes, les épidémies continuent d’augmenter.

Ahmad Kamal, l’un des responsables de la santé sur place, a déclaré que seuls 31 lits étaient disponibles pour accueillir les patients. “Cela représente 9,5% de notre capacité, c’est le pire que nous ayons vu”, a-t-il déclaré.

Mesure extrême

Depuis des semaines après, les habitants de cet état ont été soumis à de fortes restrictions dans l’aspect de la mobilité des personnes pour tenter d’arrêter la contagion du COVID-19.

Lisez aussi: La FDA confirme que le vaccin Pfizer est sans danger pour l’homme

Gouverneur, Actualités Gavin, a ordonné un couvre-feu, pour limiter la mobilisation nocturne, une interdiction de voyager et a également donné l’ordre de rester confiné dans les zones où les hôpitaux sont dans le rouge.

Selon le LA Times, entre lundi et mercredi en Californie, plus de 35 000 nouvelles infections ont été enregistrées.

Probablement le pire reste à voir

Les experts en santé publique disent craindre que le pire de la pandémie ne se produise dans les jours suivants.

«Nous savons que nous pouvons nous attendre à des augmentations alarmantes des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir», a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé du comté de Los Angeles.

Les autorités estiment que les vacances de Noël et de fin d’année provoquent une avalanche de personnes malades du COVID-19.

Abonnez-vous gratuitement pour plus d’informations sur # COVID19 sur notre WhatsApp en cliquant sur le lien: https://bit.ly/tiempodigitalhn