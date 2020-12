LOS ANGELES (AP) – Les hôpitaux californiens sont à court de lits dans les unités de soins intensifs pour soigner les patients COVID-19, les ambulances s’entassent devant les salles d’urgence et les tentes pour classer les malades sont augmentant à mesure que l’État est devenu l’épicentre le plus récent de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

La Californie a signalé jeudi un nombre impressionnant de 52000 nouveaux cas en une seule journée – l’équivalent de la moyenne des États-Unis à la mi-octobre – et un record de 379 décès. Plus de 16000 personnes sont hospitalisées pour un coronavirus dans tout l’État, plus du triple du nombre d’il y a un mois.

«J’ai vu plus de décès au cours des neuf derniers mois dans mon unité de soins intensifs que je n’en ai vu au cours de mes 20 ans de carrière», a déclaré Amy Arlund, infirmière au centre médical Kaiser Permanente Fresno.

Alors que le rebond du virus a poussé les hôpitaux dans d’autres régions du pays au bord du gouffre ces dernières semaines, la crise s’aggrave à un rythme alarmant en Californie, même après le début d’une campagne nationale de vaccination contre le virus cette semaine. Le COVID-19 et un deuxième vaccin devraient être publiés prochainement, suscitant l’espoir de vaincre la maladie.

La capacité des unités de soins intensifs est inférieure à 1% dans de nombreux comtés de Californie, et l’espace disponible dans la morgue s’épuise également, dans ce qui ressemble de plus en plus à la catastrophe du printemps dans la ville. de New York.

Les patients sont traités dans plusieurs sites qui débordent, dont un ancien stade de la NBA à Sacramento, une ancienne prison et une salle de sport universitaire. Si nécessaire, les endroits à prendre en charge comprennent un magasin Sears vide dans le comté de Riverside.

Au centre médical St. Mary, dans le sud de la vallée de l’Apple, les patients sont examinés à l’extérieur des tentes et l’hôpital a installé des murs temporaires dans son hall pour laisser plus d’espace pour soigner les personnes atteintes du COVID-19. Les patients sont également traités dans les couloirs sur des chariots ou des chaises, parfois pendant des jours, car il n’y a nulle part où les mettre, a déclaré Randall Castillo, PDG de l’hôpital.

Le Dr Nasim Afsar, directeur des opérations de l’UCI Health dans le comté d’Orange, a décrit un flux incessant de patients, dont beaucoup doivent attendre aux urgences jusqu’à ce qu’un lit soit disponible dans une autre partie de l’hôpital.

«Chaque jour, nous travaillons et nous libérons un nombre approprié de personnes, et le lendemain, tous ces lits sont à nouveau occupés», a-t-il déclaré.

Denise Whitfield, médecin des urgences du centre médical Harbor-UCLA, a déclaré que les ambulanciers paramédicaux attendaient que les patients soient vus.

“Au cours des neuf derniers mois où nous avons été confrontés à cette pandémie de COVID, je peux dire que cela a été le pire que j’ai vu en termes de capacité à prendre soin de nos patients”, a-t-il déclaré.

En Californie, un total de 21 860 personnes sont décédées des suites d’un coronavirus et plus de 1,7 million de cas de la maladie ont été enregistrés, le nombre le plus élevé de l’ensemble des États-Unis.

La plupart des résidents de l’État sont sous quarantaine. Le comté de Los Angeles, qui compte 10 millions de personnes, compte 2500 lits de soins intensifs, mais dans moins d’un mois, il en aura probablement besoin de plus, a déclaré le Dr Christina Ghaly, directrice de la santé du comté.

___

Richer a rapporté à Boston. Les journalistes d’Associated Press Amy Taxin dans le comté d’Orange, et Haven Daley et Olga R. Rodriguez à San Francisco ont contribué à ce rapport.