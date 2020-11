. / EPA / JULIEN DE ROSA / Archives

Paris, 14 novembre . .- Les hôpitaux français recevront l’année prochaine un poste de 650 millions d’euros pour des investissements en cours tels que l’achat de matériel à usage régulier ou des rénovations à l’intérieur des centres, qui vise à améliorer le conditions de travail du personnel de santé.

Le ministère de la Santé a souligné ce samedi dans un communiqué que ces 650 millions d’euros, qui ont été intégrés dans le projet budgétaire 2021 actuellement débattu au Parlement, sont le résultat du processus de consultation finalisé en juillet dernier avec les syndicats. et avec des représentants du système de santé.

Un concert organisé en réponse à l’inconfort des médecins, infirmières et autres agents des centres de santé en raison de la pression à laquelle ils sont soumis depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Le gouvernement avait déjà mis en place une première enveloppe de 150 millions d’euros pour ces dépenses courantes en 2020, qui sera augmentée de 500 millions de plus l’année prochaine.

La distribution ne sera pas effectuée directement par le ministère, mais correspondra aux agences régionales de santé. Sur le montant total, 150 millions seront destinés spécifiquement aux départements les plus pauvres ou les moins denses du pays, avec l’idée de réduire les inégalités.

«Si nous voulons que nos personnels de santé continuent d’exercer leur vocation, il faut leur donner les moyens de le faire. Et cela signifie investir pour qu’ils aient accès au matériel dont ils ont besoin au quotidien, d’autant plus s’ils travaillent dans un territoire en difficulté», a expliqué le ministre de la Santé. , Olivier Véran.