Ce matin, le plus récent envoi de vaccin Pfizer pour lutter contre le COVID-19 est arrivé à l’aéroport international de Mexico (AICM). Le paquet comprend 439 725 doses et la distribution aux 32 États a immédiatement commencé. L’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), par son compte, a confirmé l’arrivée de l’antigène dans au moins 5 États de la République.

Dans l’après-midi du 12 janvier, divers bureaux régionaux de l’IMSS ont confirmé la réception du vaccin dans leurs installations. Ainsi, les états de Morelos, Zacatecas, Puebla, Tamaulipas et l’État du Mexique ont déjà le biologique et seront ajoutés à partir de ce 13 janvier au plan établi par les autorités sanitaires pour l’application du vaccin au niveau national.

Par des communications diffusées sur leurs comptes Twitter vérifiés, les bureaux de représentation de l’État ont documenté la livraison des colis. Outre le personnel médical et les responsables, les photographies et vidéos montrent la présence de membres du Secrétariat de la défense nationale (SEDENA) et de la marine, à qui le président Andrés Manuel López Obrador a confié le travail de vaccination de l’ensemble de la population.

Le bureau de Morelos a informé que les premières doses sont arrivées dans les installations du 21e bataillon d’infanterie du SEDENA. Plus tard, ils seront distribués dans le Hôpital Général Régional avec Médecine Familiale (HGR / MF) de Cuernavaca, ainsi que dans l’Hôpital Général de Zone (HGZ) numéro 5 de Zacatepec, où il sera appliqué aux travailleurs de l’institut.

À Tamaulipas, il Directeur de l’hôpital général régional numéro 6 de Madero, Juan Ramírez, était chargé de recevoir la livraison de l’antidote. Pendant ce temps, dans le État du Mexique, les premières doses du régime sont arrivées dans les installations de l’hôpital général régional numéro 220, dans la municipalité de Toluca.

Zoé Robledo, Directeur général de l’IMSS, Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, et Jorge Alcocer Varela, secrétaire à la santé, ont convenu que l’objectif de la vaccination est de vacciner tous les personnels de santé du pays d’ici fin janvier. Ceci peut être réalisé avec l’arrivée des envois suivants, qui incluent la livraison plus de 400000 doses par semaine. De cette façon, le terme aura été appliqué à propos de 1,4 million d’injections avec l’antigène.

Conformément aux dispositions de la stratégie mise en œuvre dans la Politique Nationale de Vaccination contre le virus SRAS-CoV-2, les premières personnes à recevoir la dose seront les agents de santé. De cette manière, le personnel médical, les infirmières, les techniciens alimentaires, les travailleurs de laboratoire, les chimistes, les ambulanciers, les infirmiers et les assistants médicaux seront les premiers à recevoir les deux doses du dispositif créé par Pfizer-BioNTech.

Cependant, contrairement à ce qui était établi dans la stratégie publiée le 8 décembre 2020, la période de vaccination a été franchie. De ce façon, le début de l’inoculation des près de 15 millions de personnes âgées était prévu pour la fin janvier. Le prochain groupe à vacciner sera composé de personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies chroniques et, plus tard, d’enseignants des États dotés d’un feu vert épidémiologique.

Comme le montre la dernière coupe, 92879 personnes ont été vaccinées à travers le pays. Ce chiffre représente l’application de 8 doses sur 10 disponible jusqu’à la réception du dernier envoi.

