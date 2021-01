Le nombre d’Américains hospitalisés avec le COVID-19 mercredi était plus élevé qu’à tout moment depuis le début de la pandémie, car les infections et les décès à coronavirus ont augmenté dans une grande partie du pays et la campagne de vaccination a été retardée.

Les hospitalisations pour COVID-19 aux États-Unis ont atteint un record de 130834 mardi soir, selon un décompte de . basé sur des données de santé publique, tandis que les 3684 décès signalés étaient le deuxième plus grand nombre de décès en un seul. jour.

Le nombre total de cas dans le pays dépassera 21 millions dans les prochaines heures, alors que la pression monte sur les autorités nationales et locales pour accélérer la distribution des deux vaccins autorisés de Pfizer Inc et de son partenaire BioNTech SE, et Moderna Inc.

L’absence d’un plan fédéral pour la dernière étape consistant à fournir des vaccins à des dizaines de millions de personnes a laissé les responsables responsables de l’effort monumental, créant une mosaïque de différents plans à travers les États.

Mardi, 3 millions de doses supplémentaires ont été expédiées aux États du pays, a déclaré le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, portant le total à plus de 19 millions de doses en 21 jours.

Les vaccins homologués nécessitent deux doses espacées de trois à quatre semaines. Les travailleurs de la santé dans plusieurs États ont commencé cette semaine à recevoir leur deuxième dose du vaccin Pfizer / BioNTech, qui a été approuvé avant Moderna.

Le gouvernement fédéral envisage de réduire de moitié les doses de vaccin de Moderna pour libérer l’approvisionnement pour plus de vaccins. Mais les scientifiques des National Institutes of Health et de la société ont déclaré que cela pourrait prendre deux mois pour étudier si les doses réduites de moitié seraient efficaces.