Le nombre de patients atteints de COVID-19 traités dans les hôpitaux américains a atteint 90000 vendredi après avoir presque doublé le mois dernier, alors que les vacances de fin d’année devraient alimenter la prochaine vague d’infections.

Miami World / .

Le taux d’hospitalisation, maintenant au plus haut niveau depuis le début de la pandémie, a dépassé la capacité de certains hôpitaux et survient après des semaines d’augmentation des taux de cas dans le pays. Il est susceptible d’augmenter à mesure que les personnes qui se réunissent avec leur famille et leurs amis à Thanksgiving tombent progressivement malades, selon des experts en santé.

De nombreux experts en santé et politiciens ont demandé aux Américains de ne pas se rassembler pour leurs vacances traditionnelles de Thanksgiving cette année, avertissant que la socialisation entre les ménages accélérerait le taux de transmission communautaire et frapperait un système de santé déjà tendu.

Certains se sont conformés au guide de santé publique et ont passé leur Thanksgiving jeudi à partager avec les membres de leur famille via des appels vidéo. Mais d’autres ont quand même choisi de voyager.

La veille de Thanksgiving, généralement l’un des jours de voyage les plus chargés de l’année aux États-Unis, plus de 1,07 million de personnes ont transité par les aéroports du pays. La plupart de tous les jours depuis le début de la pandémie, selon la Transportation Security Administration.

Près de 6 millions d’Américains ont voyagé par avion de vendredi à mercredi, selon l’administration, un chiffre qui, cependant, est inférieur à la moitié de celui de la même période l’an dernier.

Les gouverneurs des États ont également exhorté les Américains à rester chez eux lors du soi-disant Black Friday, un jour traditionnellement où de nombreuses personnes font leurs achats de Noël, les encourageant à profiter des offres en ligne et à soutenir les entreprises qui ont souffert pendant la récession économique générée. des mesures pour contenir la pandémie.

N’oubliez pas, évitez les foules et faites du shopping à domicile ce vendredi noir. Nos magasins locaux ont des options de rappel en bordure de rue et ils ont besoin de notre soutien », a écrit vendredi le gouverneur du Kentucky Andy Beshear dans un tweet.

Dans un effort pour atténuer la vague hivernale du COVID-19, plus de 20 États ont émis de nouvelles restrictions, y compris des mandats de porter des masques faciaux et de limiter la capacité des bars, des restaurants et des lieux de culte.