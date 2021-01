Houston Rockets a réussi à gagner à domicile contre Kings de Sacramento par 122-119 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Houston Rockets ont perdu à l’extérieur contre Pépites de Denver par 124-111, alors que les Sacramento Kings battaient à domicile Pépites de Denver par 125-115. Avec ce résultat, Houston Rockets est à la onzième place et a accumulé une victoire en trois matchs joués jusqu’à présent, tandis que Kings de Sacramento reste en cinquième position avec trois victoires en cinq matchs disputés.

Au premier trimestre il y a eu des alternances dans la lumière et s’est terminé sur un résultat de 32-33. Après cela, le deuxième quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 31-26. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 63-59 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur l’électronique, réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 24-27 et un total de 87-86. Enfin, le dernier trimestre a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans la lumière et le trimestre s’est terminé avec un score partiel de 35-33. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 122-119 pour Houston Rockets.

Au cours de la réunion, les performances de James durcit et Bois chrétien, qui avait respectivement 33 points, 8 passes et 6 rebonds et 21 points, 3 passes et 12 rebonds. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Richaun Holmes et Harrison Barnes, avec 22 points, deux passes et 13 rebonds et 24 points, une passe et huit rebonds respectivement.

Après la victoire locale, les deux équipes mesureront à nouveau leurs forces, cette fois dans le Centre Toyota, tandis que le prochain jeu de Kings de Sacramento sera contre Houston Rockets dans le Centre Toyota.