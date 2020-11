(Bloomberg) – Chaque élection a des gagnants et des perdants, non seulement parmi les candidats, mais aussi dans le monde politique et intellectuel plus large. Une analyse des résultats jusqu’à présent nous permet de calculer quels thèmes et idées ont perdu ou augmenté leur statut à la suite du vote de cette semaine aux États-Unis.

Voici quelques perdants:

Sécessionisme: plusieurs livres populaires ont récemment été publiés affirmant que les États-Unis allaient se diviser. Vraiment? Comment l’affectation des différentes parties du pays fonctionnerait-elle? En 2016, Donald Trump a étonnamment bien fait dans certains États cruciaux du Midwest, tandis que cette année, Joe Biden doit sa performance à certains de ces mêmes États. Si l’Amérique était divisée en deux, où iraient le Wisconsin et le Michigan? L’Arizona est généralement assez républicain, mais cette année, c’est un État contesté et sera probablement remporté par Biden. Ou considérez la Géorgie et la Floride, deux États du Grand Sud où la course était très serrée. Pourquoi jetteraient-ils leur chance de manière décisive dans un sens ou dans l’autre?

Je ne pense pas que l’idée était viable. Mais je pense que toute discussion sur la sécession peut être retardée pendant longtemps.

L’argent en politique: c’est une accusation courante que le système de financement des campagnes électorales aux États-Unis est cassé et que l’argent peut acheter des élections. Cependant, les démocrates n’ont pas réussi à capturer le Sénat malgré une collecte de fonds record, car de nombreux candidats mieux financés n’ont pas réussi à gagner. “Ils ont gaspillé beaucoup d’argent”, a déclaré le sénateur Lindsey Graham dans son discours de victoire mardi soir, parlant de “tout le péché libéral de New York et de la Californie” qui a aidé son adversaire à lever plus de 100 millions de dollars. .

L’avantage monétaire de Biden ne lui a pas non plus donné un avantage décisif contre Trump, même s’il remporte l’élection sur le résultat net. Le rôle de l’argent en politique est surestimé et peut être en baisse. Utiliser efficacement les réseaux sociaux ne coûte tout simplement pas cher.

Des élites hautement éduquées: Si nous n’avions lu et écouté qu’eux, nous aurions été surpris que la course soit si serrée. Nous aurions également été surpris si Trump perdait du terrain avec les électeurs blancs et gagnait du terrain avec les hommes noirs et surtout les Latinos, du moins selon les sondages de sortie. La théorie critique des races, qui tente de comprendre le racisme et les relations raciales du point de vue de la gauche universitaire progressiste, présente également un défaut ici.

Verrouillages: malgré la volonté des Américains de faire des sacrifices considérables pour limiter la propagation du coronavirus, les électeurs ne semblent pas contrariés par les échecs de Trump à adopter des réglementations plus strictes sur le commerce. Si vous étiez un gouverneur en train de prendre des décisions politiques en ce moment, vous y porteriez une attention particulière.

En termes plus techniques, l’hypothèse du «vote en retour» de la science politique a eu un impact. La théorie suggère que l’électorat évalue les titulaires sur la base des performances économiques récentes et vote en conséquence, indépendamment du fait que les titulaires soient en faute. Pourtant, Trump a présidé à plus de 320000 décès supplémentaires liés au COVID-19, ainsi qu’à d’énormes contractions du PIB et de l’emploi. Mais ces échecs ne l’ont pas fait sortir de la course. Beaucoup de ses partisans semblent encore avoir le sentiment qu’il s’en sortirait mieux à l’avenir.

Et voici quelques gagnants:

Libertarisme californien: comme l’économiste John Cochrane l’a souligné, les Californiens ont pris des mesures libertaires dans une série d’initiatives de vote, notamment le rejet de nouvelles taxes sur les entreprises, une résurgence de l’action positive et forçant Uber et Lyft à se convertir à vos entrepreneurs indépendants en employés réguliers. Peut-être que l’orientation «éveillée» du Golden State est en train d’être désactivée.

Décriminalisation des drogues: l’Oregon a voté pour la décriminalisation de l’héroïne, de la méthamphétamine et de la cocaïne. Washington DC, le New Jersey et l’Arizona ont légalisé le cannabis. La psilocybine a été décriminalisée dans les DC et la thérapie à la psilocybine a été légalisée dans l’Oregon. Cette question continue de progresser.

Leo Strauss: Selon une estimation, les sondeurs étaient déphasés d’environ sept points de pourcentage, et c’était après une élection présidentielle précédente au cours de laquelle leurs projections étaient déphasées d’environ cinq points. Une partie du problème est que les gens ne répondent plus à leur téléphone ou ne parlent plus aux sondeurs autant qu’avant. Mais il est très probable que de nombreux partisans de Trump aient eu peur de se montrer comme tels, même devant un sondeur anonyme. Si vous vous posez la question, Leo Strauss était un philosophe politique du XXe siècle qui a souligné que les gens ont souvent peur de présenter leurs véritables opinions aux autres.

Démocratie américaine: Peut-être prématuré à dire, mais jusqu’à présent, les États-Unis ont organisé des élections très disputées dans des conditions de pandémie. Le taux de participation a été beaucoup plus élevé que d’habitude et jusqu’à présent, il n’y a pas eu beaucoup de violence liée aux élections. Se pourrait-il que le système fonctionne vraiment?

