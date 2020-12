JAKARTA, Indonésie (AP) – Les cas de coronavirus ont à peine atteint de nombreuses îles lointaines de l’océan Pacifique, mais les ravages de la pandémie ont été énormes, perturbant la chaîne d’approvisionnement qui porte des importations alimentaires cruciales et causant les prix montent en flèche à mesure que le tourisme diminue.

Face à une crise alimentaire imminente, de nombreux gouvernements se sont tournés vers des initiatives communautaires pour aider à atténuer les pénuries, notamment: prolonger les saisons de pêche, élargir les cours de collecte de nourriture et stimuler les programmes de distribution de semences qui une plus grande autosuffisance.

«Au début, nous avons commencé avec 5 000 graines et nous pensions que nous les finirions en neuf mois. Mais il y a eu une bonne réponse et nous avons fini par distribuer les semences en une semaine », a déclaré Vinesh Kumar, directeur des opérations au ministère fidjien de l’Agriculture.

Le projet fournit aux résidents des semences de légumes, des jeunes arbres et du matériel agricole de base pour les aider à cultiver leurs propres jardins potagers.

Elisabeta Waqa, une résidente des Fidji, a déclaré qu’elle avait envisagé de jardiner avant la pandémie, mais après avoir perdu son emploi, avoir eu plus de temps à la maison et des semences du ministère, et avec l’aide de quelques amis, elle l’a finalement fait.

Avec «aucun investissement financier», Waqa a collecté des seaux, des boîtes et d’autres planteurs potentiels jetés sur le bord de la route et à la poubelle. Bientôt, sa cour a été transformée en conteneurs pour les haricots verts, les concombres, les choux et autres produits.

«Quand j’ai commencé à récolter environ deux ou trois semaines plus tard, c’est là que j’ai réalisé: OMG, c’est un passe-temps que les gens ont depuis si longtemps. J’ai pensé à combien d’argent je pourrais économiser en faisant cela », a déclaré Waqa.

Géographiquement isolés, avec des terres arables limitées et une urbanisation croissante, de nombreux pays et territoires insulaires du Pacifique ont vu leur population passer du travail traditionnel basé sur l’agriculture au travail basé sur le tourisme. Cette tendance a créé une plus grande dépendance envers les aliments importés, tels que le corned-beef, les nouilles et d’autres aliments hautement transformés, plutôt que le régime traditionnel de produits cultivés localement, tels que les ignames et le taro, qui sont riches en nutriments.

Eriko Hibi, directeur du bureau de liaison de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture au Japon, a qualifié le changement de “triple fardeau” des problèmes de santé: malnutrition, carences en micronutriments et obésité.

Lorsque la pandémie a commencé, presque tous les pays de la région ont fermé leurs frontières. Les chaînes d’approvisionnement du transport maritime, y compris les engrais pour les fermes et l’alimentation, ont été perturbées, entraînant une hausse des prix. À Suva, la capitale des Fidji, le coût de certains fruits et légumes frais a augmenté de 75% au cours des premières semaines.

Dans le même temps, le tourisme, qui, selon Hibi, représente jusqu’à 70% du produit intérieur brut de certains pays, s’est arrêté, laissant des milliers de personnes au chômage avec un accès limité à la nourriture.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.